Su primer viaje a La Araucanía como ministra del Interior -tras asumir el viernes pasado en la cartera- realiza la tarde de este lunes Izkia Siches.

Hasta el 26 de marzo rige en la Macrozona Sur el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que fue impulsado en octubre de 2021 por la administración de Sebastián Piñera y prorrogado luego nueve veces por el Congreso.

El gobierno del Presidente Gabriel Boric ya anunció que no extenderían la medida durante su gestión, por lo que esta semana autoridades del nuevo gobierno visitarán la zona para trabajar en una “desescalada” y adoptar una “estrategia diferente”.

En esa línea, este lunes el Mandatario afirmó -en el marco de una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI)- que si bien resolvieron no renovar la medida, tampoco va a ser retirada antes del 26 de marzo, “porque creemos que acá hay que hacer un retiro ordenado de las fuerzas militares”.

“Izkia va a viajar hoy en la noche con su equipo (a la Macrozona Sur) y va a sostener diversas reuniones con las comunidades. Los alcaldes de La Araucanía, transversalmente, nos mandaron una carta ayer (domingo), no solamente en rechazo a la violencia sino con propuestas”, sostuvo el Presidente, agregando que “acá no se trata de que vengan los iluminados de La Moneda a decir lo que hay que hacer en La Araucanía, hay que escuchar también a quienes están en los territorios”.

Respecto a las reuniones que sostendrá la jefa de gabinete, Boric aseguró que habrá encuentros con alcaldes y con el gobernador. “Espero, y ese es el mandato que le digo a la ministra, que también se reúna con las comunidades del pueblo nación mapuche y también con familiares y víctimas de delito”, precisó.

En cuanto a las medidas que tomará a partir del próximo 27 de marzo, cuando se acabe la extensión del Estado de Emergencia, el jefe de Estado aseguró que van a tener “una reorganización de las policías”. “No puedo adelantarlo porque estas cosas no se anuncian por la prensa, se hacen, pero algunos gestos simbólicos, y también de cambio en la lógica del manejo que ha habido de compra de tierras, que creemos que puede descomprimir (…) muchas de las forestales están disponibles a salir de parte de los territorios. Hay una conversación abierta y hay disponibilidad para poder llegar a acuerdos que permitan descomprimir el conflicto en la medida en que esto también garantice la paz y haya compensaciones justas, entonces tenemos que reconstruir las confianzas”, agregó.

Comitiva de ministros

Más tarde, en un punto de prensa tras la primera reunión del Comité Político en La Moneda, Siches entregó también detalles del viaje.

“Esta semana vamos a asistir, con ministros y ministras de distintas carteras al Wallmapu, y la próxima semana esperamos visitar el norte de nuestro país, tal como lo mencioné con antelación. Sabemos que hay varios problemas en materia tanto de seguridad, pero también de deudas del Estado que no han podido desplegarse en la zona”.

En la instancia, la titular de Interior explicó, también, que junto a ella visitarán la región los ministros de Obras Públicas, Juan Carlos García; de Defensa, Maya Fernández; Desarrollo Social, Jeanette Vega; Educación, Marco Antonio Ávila y Salud, María Begoña Yarza, “para planificar junto al equipo de Interior y Prevención del Delito cómo será la desescalada del Estado de Excepción, tomando todos los resguardos necesarios en Wallmapu”.

La decisión de no extender el Estado de Excepción en la zona no fue bien recibida por el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien insistió este lunes en que la ministra del Interior “debe reconsiderar la no extensión del Estado de Excepción Constitucional”, y manifestó que “en su gira nos habría gustado que hubiese mostrado actitud de Estado y hubiese invitado a los diputados de RN y al senador José García y Carmen Gloria Aravena”.

Reuniones en la zona

Otro de los temas que abordó este lunes la ministra del Interior respecto a la visita fue la planificación de su agenda privada. Según adelantó, desde el gobierno enviaron un “equipo de avanzada” que ya está desplegado en el territorio y que “ha estado preparando todas las iniciativas” y actividades.

Entre ellas, están las reuniones que sostendrá desde el martes, las cuales, según reveló, serán “con autoridades locales, con víctimas de la violencia, con comunidades Mapuche, con organizaciones y, obviamente, con la Multigremial y distintas entidades”. “Nos interesa conversar con todos”, precisó al respecto Siches.

El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, adelantó a La Tercera que la reunión está convocada para mañana alrededor de las 19.00 horas en el Hotel Diego de Almagro de Temuco. Si bien el dirigente gremial aseguró que desconoce si durante la reunión participarán otras entidades u organizaciones, señaló que “siempre hay que estar disponible a conversar y eso siempre se valora positivamente”.

Sobre una eventual petición por parte de la Multigremial para extender el Estado de Excepción en la zona, Santibáñez precisó en que “nosotros siempre hemos planteado eso, y si no es eso ver que alternativas están proponiendo, porque en realidad, lo que queremos es que la seguridad se mejore y no empeore”. “Nosotros vamos abiertos a escuchar y también a colaborar y dar nuestra opinión”, agregó.

Diálogo con la CAM y Macrozona Norte

Consultada sobre un eventual diálogo con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Siches precisó en que “ustedes saben que el Presidente nos ha dicho que nuestro país va a hacer todas las acciones para poder disponer el diálogo con todos aquellos que estén disponibles para poder avanzar en una paz duradera y efectiva”.

“Esperamos que todos los grupos se sientan convocados. Esto no va a ser una cosa vertical, sino que muy horizontal, respetando las cosmovisiones de todos nuestros pueblos originarios, y esperamos que esta convocatoria sea cada día más amplia y avancemos en una paz duradera para el Wallmapu”, agregó.

En tanto, la ministra del Interior también aseguró que esta semana asistirá al Congreso para oficializar la extensión del Estado de Excepción constitucional en la Macrozona Norte -tal como lo adelantó el Presidente Boric- y así “preparara con antelación con las autoridades de la zona cómo será la desescalada en ese territorio del país”.

/psg