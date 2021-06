Una iniciativa ingresada a tramitación el 14 de julio de 2014 por los senadores Alejandro Navarro, Alfonso de Urresti, Guido Girardi, Iván Moreira y Patricio Walker busca, por medio de un proyecto de reforma constitucional, establecer como causal de pérdida de la nacionalidad chilena el prestar servicio militar en un Estado extranjero.

La legislación incluiría una quinta causal a las ya existentes -de renuncia voluntaria, por decreto en caso de prestación de servicios durante un guerra exterior como enemigo de Chile, por cancelación de la carta de nacionalización y que por ley se revoque la nacionalidad por gracia- que establece el artículo 11 de la Constitución vigente. Y si bien la propuesta quedó estancada en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía resurgió en la discusión de la sesión de este lunes 31 de mayo.

La normativa establece como excepciones a la norma personas que posean doble nacionalidad o que existan tratados que permitan realizar el servicio militar en un país extranjero. Sin embargo, las declaraciones del senador Navarro, presidente de la comisión e impulsor del proyecto, donde acusaba a la comunidad chilena-israelí de tener una participación activa en el conflicto en la Franja de Gaza, preocupan a la comunidad judía.

“Lo que laburamos da cuenta de un Estado ordenado, de un Estado responsable que no permite que un connacional pueda prestar su servicio militar en una patria que está avasallando a otro Estado mediante la fuerza militar, como ocurre con el Estado de Israel. Tenemos certeza, porque hemos estado en Israel y Palestina, que hay connacionales chilenos que hacen el servicio militar allá”, acusó el senador.

La comunidad judía en Chile recibió las declaraciones de Navarro como una discriminación directa y lo tildaron de antisemita. “En lugar de velar por los intereses de Chile, están velando, y ahí sí que creo que hay una doble lealtad de muchos, por los intereses de una causa completamente ajena a Chile. Lo que hace es dañar y socavar las buenas relaciones históricas que han habido entre la comunidad judía y palestina en Chile”, puntualiza el abogado penalista y expresidente de la comunidad Judía de Chile, Gabriel Zaliasnik en conversación con El Líbero.

A esto se suma la propuesta acogida a tramitación este miércoles 2 junio en la Cámara que prohíbe la importación de mercancías, bienes o productos provenientes de territorios que sean considerados como asentamientos ilegales en territorios ocupados, y sanciona su infracción como delito de contrabando. La iniciativa fue impulsada por los diputados Sergio Gahona, Marcos Ilabaca, Karol Cariola, Pepe Auth, Ricardo Celis, Andrés Longton, Jorge Brito, Iván Flores y Alexis Sepúlveda.

Al respecto, el American Jewish Committee emitió un tuit anoche en el que acusan que se trata de una iniciativa de la Cámara de Diputados de Chile que busca “boicotear a Israel” y que representa “un peligro para la comunidad judía local”.

AJC is deeply concerned by an initiative in the Chilean Chamber of Deputies seeking to boycott Israel.

This legislation presents a danger to the local Jewish community and to 🇨🇱-🇮🇱 ties.

We stand with @comjudiachile and urge the Chilean government to proceed with caution.

— American Jewish Committee (@AJCGlobal) June 2, 2021