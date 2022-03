Scott C. Waring, un experto que se dedica a la investigación sobre noticias de extraterrestres, publicó en su cuenta de YouTube un video en el que se puede ver que un supuesto OVNI (Objeto Volador No Identificado) sobrevuela el Estadio Olímpico de Roma, en el momento en que se disputaba un encuentro entre el AS Roma y Atalanta por la Serie A de Italia.

En las imágenes se puede ver que un destallo blanco atraviesa el cielo, mientras miles de fanáticos se encontraban sentados y mirando atentamente el desarrollo del partido.

“Hace tiempo que creo que muchos OVNIs eligen dónde y cuándo aparecer para que más testigos los vean. Este es uno de esos sucesos. Un OVNI se disparó sobre un estadio en Roma, Italia, el sábado por la noche. El estadio es grande, ¡70.000 asientos! Así que mucha gente se dio cuenta cuando pasó por encima. ¡Esto es fantástico!”, escribió Scott, quien tiene un blog llamado UFO Sightings Daily.

El registro obtuvo miles de reproducciones y generó diversas reacciones entre los usuarios. Si bien la mayoría de usuarios no se mostraron del todo convencidos de que se trata de un OVNI, sino de un meteoro, un buen número de internautas se mostró sorprendido por la grabación, agregando que no es común captar este tipo de sucesos.

¿Cuál es el significado de las siglas ovni?

Objeto volador no identificado , al que en ocasiones se considera como una nave espacial de procedencia extraterrestre, detalla la Real Academia Española (RAE).

/psg