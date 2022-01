El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió a las críticas realizadas por la ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien afirmó que se habían “retirado las cuarentenas en el contexto de los viajes internacionales”.

Durante la entrega del balance de la pandemia de COVID-19, el secretario de Estado salió al paso de los dichos de la integrante del equipo del presidente electo Gabriel Boric, que en una entrevista a TVN expresó que los asesores del Gobierno podrían sugerir medidas más restrictivas para el control fronterizo.

“Quiero reforzar algunas cosas, porque se han dicho algunas exactitudes. Hemos fortalecido los protocolos de ingreso al país, detectando los casos positivos que arroja nuestro testeo de entrada en el aeropuerto para luego enviarla a secuenciación, y así descartar o confirmar la presencia de variante ómicron. Hemos postergado la apertura de cinco fronteras terrestres”, expresó.

El secretario de Estado añadió que en cuanto a las cuarentenas de los viajeros “es imprescindible informar bien (…) es parte de la comunicación de riesgo correcta, y no contribuir a la desinformación“.

“Reafirmo que los viajeros que llegan al país y cuentan con un esquema de vacunación completo se les realiza un examen de PCR a su ingreso -además del examen de PCR que traen tomado 72 horas antes-, y deben cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la declaración jurada hasta que reciba el resultado negativo de su examen“, precisó.

Paris agregó que “además, en el caso de los pasajeros que no estén vacunados o que no tienen su esquema completo validado por el Minsal, en el punto de ingreso al país también se le realiza un nuevo PCR y deben realizar 7 días de cuarentena (…) un resultado negativo no permite el fin de la cuarentena“.

La autoridad insistió con que los viajeros deben cumplir con los protocolos, enfatizando que “no es verdad que no se cumpla o que no se exija la cuarentena“.

De todas formas, el titular del Minsal afirmó que por el momento no se tiene contemplado un nuevo cierre de las fronteras, considerando el aumento de casos globales asociados a ómicron.

/psg