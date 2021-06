Este domingo se realizÓ en 13 de las 16 regiones de nuestro país la segunda vuelta para elegir gobernadores regionales y los candidatos que fueron electos asumirán el cargo el 14 de julio de este año.

Así, por primera vez en su historia nuestro país elegirá a parte de sus autoridades regionales, las que hasta hoy son designadas por el Presidente de la Republica, entonces cabe preguntarse: ¿Qué son los gobernadores regionales? La respuesta corta es que serán quienes remplazaran a los intendentes, pero la verdad es más compleja que esto.

De acuerdo al abogado constitucionalista y académico de la UTalca, Gonzalo Aguilar, la figura del Intendente que hoy existe, “es una manifestación del centralismo, donde las regiones no tienen la suficiente independencia para tomar sus decisiones, porque en el fondo son determinaciones adoptadas por el Presidente de la República”, por ello la idea de este nuevo cargo es fomentar la descentralización política del país.

Pero si bien los intendentes dejan de existir con la llegada de esta nueva autoridad electa, no todas las funciones de quien hoy es la máxima autoridad regional se traspasan a los Gobernadores. Junto con ellos se estrena la figura del Delegado Presidencial que a su vez será el representante del gobierno central en la región, además habrá delegados provinciales.

En este sentido el académico de la facultad de Derecho de la U de Talca, Domingo Hernández explica que existen aún ciertas dudas respecto a que en la práctica -con la llegada de los Gobernadores Regionales- se alcance la ansiada descentralización. “Nada asegura que este significativo avance democratizador sea garantía de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de las regiones, pero sí otorgará al gobernador regional un mayor grado de legitimidad democrática que probablemente incidirá en la profundización de un proceso descentralizador que, a lo largo de nuestra historia, ha generado más decepciones que satisfacción a la ciudadanía regional”, manifestó.

“El Intendente concentraba dos funciones principales, una de gobierno interior supervisando el orden público y el de diseño de planes de desarrollo para las regiones, pero con este nuevo marco institucional los gobernadores tienen una función delimitada”, precisó el cientista político Mauricio Morales.

LOS GOBERNADORES

Dentro de las variadas obligaciones que tendrán los gobernadores electos existen aristas muy importantes como lo son la formulación de políticas para el desarrollo de nuestra región, en las que se debe tener en cuenta los planes comunales ya existentes, lo que debe ser en coordinación con el Consejo Regional, con el cual se deberán definir las estrategias y proyectos de la región, como desarrollarlos y modificarlos para el mejor ejercicio de la población.

Junto con esto, el gobernador coordinará, supervisará y fiscalizará a los órganos y servicios públicos que dependen o se relacionan con el Gobierno Regional; representará judicial y extrajudicialmente a este organismo, pudiendo ejecutar actos y celebrar contratos de su competencia o los encomendados por el CORE; nombrará y removerá a los funcionarios que la ley determine que son de su confianza y velará por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa, entre otros aspectos.

Un tema que es primordial en cualquier organización es la distribución de los dineros que se administren, es por eso que el gobernador deberá someter el proyecto de presupuesto al Consejo Regional.

Pero no todos los recursos se decidirán en la región. El gobernador tendrá una atribución única y exclusivamente con el FNDR, no en los presupuestos sectoriales o en los proyectos que financie el gobierno central.

Por otra parte, las nuevas autoridades no tendrán atribuciones en el área de seguridad interior, que estarán en manos del Delegado Presidencial, sin embargo, sí pueden elaborar políticas regionales de seguridad ciudadana, es decir puede proponer al Core comprar más carros policiales, pero no puede ordenar a las policías restaurar el orden público, no puede ordenar que se haga un operativo policial de sorpresa en un sector conflictivo, porque eso es todo prerrogativa del delegado presidencial.

Además, con el Consejo Regional, quien resulte electo este fin de semana podrá promulgar el plan regional de ordenamiento territorial, conociendo cada detalle de los planes que también regulen de forma intercomunal.

Para cerrar el trabajo que la autoridad deberá ejecutar con el Consejo Regional, deberá ser parte de presidir, convocar y disponer de la citación a las sesiones que se ejecuten. Además, el gobernador electo deberá representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, lo que significa que estará habilitado para ejecutar actos y celebrar contratos que le competan o que le delegue el consejo.

Funciones del gobernador regional

El gobernador regional tiene entre otras funciones:

Formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales respectivos.

Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones.

Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional.

Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el consejo.

Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza.

Velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa.

Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo.

Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales.

Presidir el consejo regional.

Convocar al consejo regional y disponer la citación a las sesiones.

¿Qué funciones tendrá el delegado Presidencial?