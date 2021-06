La Municipalidad de Huechuraba admitió un error cometido durante el proceso de inoculación contra el COVID-19 en Espacio Riesco, el que dejó a una mujer temporalmente sin vacuna a pesar de haber recibido el pinchazo con la jeringa.

El hecho quedó en evidencia en un video difundido por Camila Santander, en donde se mostró cómo ella era inoculada arriba de un auto mientras la encargada no presionaba la jeringa que permitía el ingreso del suero al cuerpo.

“Me llamaron de Espacio Riesco para pedirme disculpas porque no fui vacunada, está reconocido que no fui vacunada, y de hecho me dijeron ‘si quieres vienes hoy día a vacunarte’. El problema es que si quiero iniciar una acción legal, tengo que hacerme un examen de inmunización y eso es en dos semanas más, entonces tengo que postergar mi vacunación si quiero demandar”, expresó la afectada.

A través de una declaración pública el municipio de Huechuraba aclaró que la situación fue descubierta rápidamente, y que la persona sí recibió la dosis correspondiente de la vacuna.