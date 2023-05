El pasado domingo 7 de mayo, la ciudanía escogió a los representantes del Consejo Constitucional, órgano que se encargará de redactar la nueva Constitución para el país y que será sometido a plebiscito en diciembre de este año.

El Partido Republicano fue el gran ganador de esta elección, ya que lograron 22 de los 50 escaños posibles, obteniendo poder de veto en el Consejo Constitucional.

Esto quiere decir que las normas no podrán ser aprobadas sin tener su respaldo porque toda propuesta debe tener un quórum de al menos tres quintos (3/5) del consejo, mientras que Republicanos supera los dos quintos (2/5).

Una de las consejeras electas por la Región Metropolitana fue Gloria Hutt, quien conversó en T13 Noche sobre el crecimiento del Partido Republicano y cómo podría amenazar a Chile Vamos en lo que venga.

«Ciertamente, es una preferencia mayoritaria de la población. Yo creo que tiene varias razones. Todavía es bien complejo el conjunto de razones, pero yo creo que hay algunas que son bastante evidentes», indicó.

«El mensaje de mano dura contra la delincuencia y el control de la inmigración caló bien profundo en una ciudadanía cuya principal preocupación es justamente la seguridad pública», señaló.

«Yo creo que no hablé con nadie de las personas con las que me topé en la campaña y con las que conversé, que no pusiera en primer lugar eso como preocupación. Yo creo que Republicanos supo sincronizar con eso. Ellos tienen, probablemente, un despliegue de territorios más activo. Eso vamos a tener que revisarlo nosotros internamente, cuánto hemos sido nosotros capaces de mantener la presencia territorial. Puede ser uno de los efectos», afirmó.

«La falta de información puede ser que también haya influido, y que las personas fueron por este mensaje principalmente, porque cuesta pensar que más del 30% de la población comparta la visión ideológica de Republicanos, que puede ser, pero cuesta pensar que esa sea la razón», afirmó.

«Yo creo que hay algunos elementos que son más coyunturales que Republicanos los aprovechó bien esta elección, su mensaje caló bien», agregó.

«Como me comentó una vez el presidente del Partido Popular (PP) de España, la gente vota por el original. Entonces, a pesar de que los demás partidos, todos recurrimos en nuestro mensaje a la seguridad. El que tenía el original del mensaje de seguridad fue Republicanos, pienso que eso pudo haber influido también», indicó.

Tras ser consultada sobre por qué cuesta creer que el 30% de la ciudadanía está con Republicanos, la presidenta de Evópoli afirmó que «por el planteamiento, sus propuestas ideológicas, me parece que eso no estuvo en la discusión. Entonces, si eso se somete al juicio popular y a la votación, no sé si el 30% está en esa postura».

