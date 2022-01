El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, aseguró que la saliente presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, había aceptado reunirse con el presidente Sebastián Piñera, pero luego desistió pidiendo “guardar silencio” sobre el tema.

La autoridad salió al paso de las duras críticas de la convencional mapuche, quien en su discurso de despedida del cargo acusó al Ejecutivo de prestar “poca colaboración” al órgano constituyente, especialmente durante su proceso de instalación.

“¿Qué significa que no había nada? El 4 de julio se logró constituir la Convención y elegir a una presidenta como ella (…) Qué significa que no había nada, yo me pregunto, porque la internet se cayó el 5 de julio el martes 6 ya estaba todo funcionando. ¿Eso significa que el Gobierno no los apoyó?”, señaló el secretario de Estado a radio Universo.

Ossa también abordó la distancia entre Piñera y Loncon, afirmando que la presidenta del órgano constituyente había accedido a un diálogo con el mandatario, pero luego retrocedió.

“Lo que puedo aseverar es que el presidente sí intentó reunirse con Elisa Loncon, pero no solo eso, ella aceptó y a los pocos días llamo para señalar que no se iba a juntar con nosotros, y además nos pidió guardar silencio de que había aceptado alguna vez juntarse con nosotros”, manifestó.

