La ciencia y la tecnología siempre ha estado muy presentes en nuestras vidas. Hemos construido nuestro conocimiento científico de manera constante y, a veces, exponencialmente a lo largo de los siglos, mejorando nuestras vidas, pero también alimentando la máquina de guerra y causando problemas. Aunque las nuevas innovaciones requieren grandes cantidades de estudio y recursos para perfeccionarse, algunos de los nuevos descubrimientos más extraños son aquellos que ocurrieron completamente por accidente, y un claro ejemplo de esto es el momento en que una fábrica creó accidentalmente un campo de fuerza invisible real como si fuese una de esas películas de ciencia ficción.

Casi todo el mundo conoce la compañía 3M, una compañía multinacional estadounidense dedicada a investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar tecnologías diversificadas que incluyen la industria o la seguridad de los trabajadores. De hecho, la empresa produce alrededor de 60.000 productos diferentes. Con aproximadamente 93.500 empleados y fábricas en más de 70 países, es un gigante mundial.

El campo de fuerza invisible

Pero en el verano de 1980, los trabajadores entraban a una fábrica de 3M en Carolina del Sur, EE.UU., como de costumbre. El día comenzó de una manera bastante rutinaria, con los trabajadores realizando su trabajo habitual de revisar rollos de 15.000 metros de película de polipropileno de 6 metros de ancho, luego cortarlos y transferirlos a otros carretes más pequeños. Para hacer esto, la película se desenrolla del carrete original a velocidades muy altas, alrededor de 300 metros/min, después de lo cual se tira hacia arriba 6 metros hacia los rodillos superiores, pasa horizontalmente 6 metros y luego fluye hacia abajo hasta el dispositivo de corte, donde luego se enrolla en los rollos más cortos.

Todo el intrincado proceso crea una especie de carpa cúbica alrededor de los trabajadores y presenta algunos peligros. Por ejemplo, los carretes que giran rápidamente representan un peligro potencial, y siempre existe la amenaza de acumulación de electricidad estática durante el proceso, que puede transformarse en descargas eléctricas que pueden alcanzar los megavoltios. Este no era un peligro poco común, y los trabajadores siempre tuvieron cuidado con esta amenaza potencial, pero ese día experimentarían algo que no esperaban y para lo que no habían sido preparados.

A medida que la película avanzaba sobre este proceso de desenrollado y reenrollado, uno de los trabajadores descubrió que mientras intentaba caminar hacia una nueva ubicación, se detuvo como si hubiera una pared invisible. Otros trabajadores también se acercaron y presionaron contra él para encontrarlo inamovible, sin poder atravesarlo ni siquiera moverlo, y un trabajador que lo examinó con un electrómetro de mano descubrió que la lectura se disparó. Apoyaron todo su peso en él y lo golpearon, pero parecía que este campo de fuerza era imposible de atravesar.

Lo que hace que todo sea aún más extraño es que la pared invisible parecía estar atrayéndolos inexorablemente hacia ellos, hasta el punto de que no pudieron alejarse y tuvieron que caminar hacia atrás para separarse. Uno de los trabajadores explico posteriormente haber visto una mosca ser absorbida por el campo, y estimaría que habría sido lo suficientemente fuerte como para atrapar a un pájaro con este efecto de succión. Luego, tan repentinamente como se había materializado, el campo de fuerza desapareció, la mosca se soltó y pudieron moverse normalmente de nuevo.

Cuando el gerente de la fábrica se enteró de la extraña anomalía, al principio no creyó ni una sola palabra, pero hubo quien decidió intentar causar el efecto nuevamente, pero sin éxito. Entonces se asumió que la humedad había tenido algún tipo de efecto en el misterioso proceso, ya que esto había sucedido a primera hora de la mañana cuando la humedad era más baja. Decidieron intentarlo al día siguiente y pudieron reproducir el campo de fuerza nuevamente, aunque solo por un corto tiempo antes de que desapareciera nuevamente.

En ese momento, el gerente supuestamente bromeó diciendo que “no sabía si arreglarlo o vender entradas”. Después de que algunos medios locales se hiciera eco de la noticia, se comenzó a discutir y debatir el extraño incidente. Algunos dijeron que era una historia falsa, pero otros dieron fe de la veracidad de lo ocurrido. Un usuario del portal científico Amasci explicó que tenia un familiar trabajando en esa fabrico, aunque lo más sorprendente de todo es que el fenómeno todavía ocurre ocasionalmente.

“Tengo un familiar que trabaja en una planta de 3M”, explicó el internauta. ”Mierda todavía sucede de vez en cuando. Mencionó poder arrojar pequeñas arandelas y pernos al campo y verlos ser repelidos. La gente se interesó, por lo que alguien vino con un voltímetro, y después de probar un par más, verificaron el voltaje y hubo una carga residual después de que finalmente se engancharon en una lámina de plástico para evitar una conexión a tierra inmediata. También tenía un campo magnético muy ligero. Aparentemente es bastante común, pero la ingeniería no ha encontrado una explicación sólida de por qué”.

Otros han afirmado que no solo es real, sino que la NASA experimentó con el efecto del campo de fuerza en privado, antes de apagarlo definitivamente, tal como explica otro usuario que escribió en Amasci.

“Una vez conocí a este tipo en una reunión de ESD en Austin. Dijo que la fuerza del campo maximizó su equipo a distancia, por lo que no pudo obtener una medición máxima. Después de que publicó el artículo, la NASA y las tres agencias gubernamentales lo contactaron para pedir más información. Quería experimentar con él, pero ninguna empresa tenía millones para invertir en un proyecto de este tipo (presumiblemente, el gobierno lo hizo). Tenía que ser una ventana bastante estrecha de temperatura, presión, humedad, etc. Mantuvieron la puerta del garaje abierta, así que ahí es donde los insectos y los gorriones fueron absorbidos (lo que obviamente arruinó el producto). Dijo que en realidad los técnicos lo sabían desde hace un tiempo antes de experimentarlo. Finalmente, solucionaron el problema de conexión a tierra en la máquina y el problema nunca volvió a aparecer”.

Desde entonces, la historia se ha convertido en una leyenda de internet o creepypasta. Si tal incidente fuera cierto, entonces podrían haberse encontrado con un descubrimiento potencialmente innovador, un campo de fuerza funcional real con aplicaciones potenciales ilimitadas, pero parece que el fenómeno ha desaparecido y no se puede replicar. Nos quedamos preguntándonos qué pasó realmente, y si la historia es cierta. Cualquiera que sea la respuesta, es una extraña historia de un descubrimiento que puede cambiar todo lo que conocemos por pura casualidad, y probablemente nunca sabremos mucho más sobre el campo de fuerza invisible.

Original de mundoesotericoparanormal.com

/psg