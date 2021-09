Más de 30 intelectuales y representantes hispanoamericanos participaron el viernes 24 y sábado 25 de septiembre del Primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural. La cita, que se realizó de forma virtual, buscó debatir sobre el estado actual del liberalismo a nivel mundial y los desafíos que enfrenta dentro del último tiempo. Entre los convocados están el director de la Fundación Para el Progreso Axel Kaiser, y el político argentino, libertario y considerado como la sorpresa de las PASO, Javier Milei.

Milei no ha pasado desapercibido en Argentina donde –por medio de su confrontacional estilo– ha defendido el porte legal de armas, la legalización de las drogas y ha arremetido en contra del aborto y las cuarentenas en medio de la crisis sanitaria.

A casi dos semanas de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de Argentina, Milei se mantiene como uno de los protagonistas del debate y será uno de los exponentes del foro, organizado por la Fundación Libertad, la Fundación Internacional para la Libertad y Atlas Network.

Milei es licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano y cuenta con otros dos títulos de posgrado. Se define a sí mismo como “libertario” y un “anarcocapitalista”, y ha defendido la desregulación del sistema financiero, la supresión del Banco Central y la eliminación del peso argentino.

De pelo largo, sin peinar, con chaquetas de cuero y con trajes negros, el economista de 50 año obtuvo el 13,64% de los votos en la elección. En los comicios, su alianza política “La Libertad Avanza” se quedó con el tercer lugar de las más votadas en la capital federal, tan solo por detrás del opositor Juntos por el Cambio (48,19 %) y del oficialista Frente de Todos (24,66 %).

“No vine acá para guiar corderos, vine para despertar leones y los leones están despertando. Éste es el primer paso para una Argentina potencia”, dijo Milei frente a sus seguidores la noche de la victoria, el pasado 12 de septiembre.

El académico Juan Ignacio Brito describe a Milei como una figura bastante frontal, fuerte en redes sociales, muy activo, mediático desde su aspecto físico hasta su manejo comunicacional en general. Asimismo, dice que “podría asimilarse a un populista libertario, tiene rasgos de populismo de derecha (…). Su resistencia a la política activista y su personalismo lo hacen un candidato atractivo para mucha gente”.

Pero, ¿podrá haber un símil de Milei en Chile?

El libertario rupturista chileno

Los analistas enfatizan en que, primero, es importante entender que la política en Argentina es distinta a la de Chile e incluso, consideran que es una disciplina “farandulizada” donde la figura de Milei es viable, factor que no sería posible en otros escenarios. El académico del Instituto de Estudios Avanzados, Usach, Cristián Garay asegura que “hay un conjunto de personas que tienen y que van tomando un lenguaje desenfadado a modo que la provocación, el ‘ninguneamiento’, el insulto, son maneras habituales dentro de la cultura política argentina”.

En ese marco se desenvuelve Milei, a quien califica como “un personaje”. “Solo podría haber estado ahí porque tiene un histrionismo, una capacidad de figurar y de hacer una divulgación de conceptos económicos liberales, bastantes en la línea del pensamiento austriaco, muy parecido a lo que aquí hace Axel Kaiser, pero con una capacidad de comunicación totalmente distinta”, plantea.

Kaiser y Milei compartirán en un mismo foro. El encuentro contará con más de diez paneles, espacios que según esperan, “representarán una oportunidad única para debatir sobre la defensa de la democracia liberal y las agendas que el liberalismo reivindica para sí en el siglo XXI”. Cuenta con tres expositores chilenos, además del Director Ejecutivo de la FPP, estarán Mauricio Rojas autor del “Libro Negro del Comunismo Chileno” y el filósofo Felipe Schwember.

Dentro de la lista de expositores confirmados también está Mario Vargas Llosa (Perú), Tom Palmer (Estados Unidos), David Boaz (Estados Unidos), Johan Norberg (Suecia), Andrea Rondón (Venezuela), María Corina Machado (Venezuela), Dora Ampuero (Ecuador), Gloria Álvarez (Guatemala), Roberto Salinas (México), Deirdre McCloskey (Estados Unidos), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Eamonn Butler (Reino Unido), Cayetana Álvarez de Toledo (España), Daniel Lacalle (España), Esperanza Aguirre (España) y Daniel Lasquetty (España).

El líder de La Libertad Avanza defiende la aplicación de una reforma sustancial a la economía argentina; la desregulación del sistema financiero, la reducción del gasto público y la disminución en los impuestos. Del otro lado de la cordillera, uno de los nombres que comparte principios y que surge como una alternativa chilena es el candidato Republicano, José Antonio Kast; pese a las ideas, los expertos distinguen diferencias sustanciales entre ambos.

“Me cuesta encontrar en Chile alguien que sea parecido, yo creo que el símil natural que se hace es José Antonio Kast quien ha dicho que lo conoce, pero no es su amigo tampoco. Sin embargo, creo que hay diferencias entre ellos, Kast me parece que está más por un proyecto que –naturalmente– gira en torno a él, pero no únicamente. Creo que en Milei hay un personalismo que no es evidente en el caso de Kast que está por un proyecto que parece ser más amplio y proyectarse en el tiempo”, explica Brito.

Asimismo, Cristián Garay afirma: “Alguna vez han dicho que Kast podría tener algo de él, pero Kast no tiene nada de eso, Kast se inscribe dentro de una forma de liderazgo más bien tradicional. Alguien que llegara y dijera ‘todos ustedes no saben nada, no tienen idea de economía, son unos ineptos’, no podría iniciar una discusión en nuestro país. Algo que caracteriza a Milei es esa condición de ser él en contra del mundo”.

En cambio, Garay destaca que “su pensamiento podría confundirse con el de Axel Kaiser, quizás con la FPP, tal vez con la gente del movimiento Republicano, pero con otra forma de liderazgo. No existe en Chile, no hay esa personalidad extravagante”.

Sobre el Congreso de Liberalismo, se espera que la cita comience a las 10:00 horas con el saludo inicial de Gerardo Bongiovanni y Esperanza Aguirre. Media hora después darán paso a las siete exposiciones programadas durante el día, una de ellas, la del chileno Axel Kaiser que será transmitida a partir del mediodía en el bloque titulado “Del laberinto se sale por arriba: la innovación como herramienta del progreso y el bienestar”.

