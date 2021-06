En medio del plan de vacunación que rige en todo el país en la lucha contra la pandemia de coronavirus, Magallanes marcó un hito en el operativo, ya que se convirtió en la primera región en vacunar al 80% de su población con ambas dosis.

La situación fue destacada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, quien recalcó que “estos éxitos no habrían sido posibles sin el trabajo conjunto de todo el personal de Salud y toda la comunidad de la región de Magallanes”.

“Lleva más del 80% de los jóvenes vacunados”

La cifra también fue destacada por la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien palpó en terreno la experiencia local en el manejo de la pandemia en Magallanes.

Por lo mismo, la autoridad aseguró que “estamos viendo una situación muy positiva en la región: una disminución de los números, una buena positividad y el avance en el proceso de vacunación, y también lleva un importante porcentaje de vacunación de los jóvenes, que ese es un gran desafío, lleva más del 80% de los jóvenes de 18 a 23 años vacunados”.

A sus palabras se sumó el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien sostuvo que: “Esta es la primera región que cumple el 80 por ciento con las dos dosis, pero eso no puede significar que bajemos la guardia”.

Además, afirmó que “aquellos que son menores de 40 y no se han vacunado, yo sé que pueden pensar que no les pasará nada. Pero están profundamente equivocados. Lamentablemente buena parte de quienes están entrando a camas UCI son menores de 40 que no se han vacunado. Si no lo quieren hacer por ustedes mismos, háganlo por sus familias, háganlo por el país”.