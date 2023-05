Así se expresaron en el programa Todos Somos Técnicos respecto a la polémica jugada, la última del partido, en que José Cabero no sancionó penal y ni siquiera se dio la molestia de acudir al VAR:

Sin embargo, hubo otras voces que fueron mucho más lapidarias:

Gonzalo Cilley, presidente de audax Italiano, deslizó un posible vínculo entre lo sucedido en Macul y el caso del árbitro Nicolás Gamboa: “Queremos pensar que no debería haber relación, pero preguntaremos qué vínculos pueden existir. El fallo de la Segunda Sala en el caso Gamboa fue demasiado extraño. Al fin de cuentas, estas cosas son las que empañan el fútbol”.

Por su parte, Marcelo Zunino, ex capitán de Auxa Italiano y también concejero por la Municipalidad de Audax Italiano fue mucho más lapidario: «“Sinvergüenza, están matando al fútbol; árbitro, están matando al fútbol. “Son unos ladrones, ándate para la casa, a ver si duermes tranquilo, Cabero y la concha de tu… (…) Te lo digo yo, Marcelo Zunino; sinvergüenza”.

Por su parte, uno que se supone debiera ser imparcial por ser comentarista de televisión, Jhonny Herrera, también explotó contra el árbitro: «No hueveen, es penalazo. ¿Es broma?. ¿Me van a decir que no es penal? ¡Por favor! ¿Van a seguir con que es manga? Es codo, mira para donde salta la pelota, si pega en el hombro cae. Diferencia que para el VAR fue penal. Fue lo mismo que pasó anteriormente. Uno en cancha se da cuenta, mira los jugadores del Audax. Brazo absoluto. Incluso le tira el brazo para adelante, si pega en el hombro el brazo no se mueve».

LA HONESTIDAD DE PAVEZ

Por su parte, en el camarín de Colo Colo, tras el partido, Esteban Pavez, capitán de los albos se refirió a la jugada y afirmó que se salvaron de una pena máxima en contra en el último minuto.

“Yo creo que la pudieron haber cobrado. El VAR a veces te cobra o no te cobra, hoy nos tocó a nosotros. Pudieron haberla cobrado fácilmente y no pasaba nada. Viéndolo, para mí pudo ser penal”.

