Todavía continúa la polémica con respecto al chascarro que protagonizó el Presidente de la República, Gabriel Boric, cuando tuvo la idea de deslizarse en un tobogán de niños en una plaza en Punta Arenas, después de visitar la ciudad para ir a votar en las recientes elecciones de los Consejeros Constitucionales.

Cuando se lanzó por el juego infantil, el mandatario quedó atrapado al interior del tobogán y esto generó daños en el implemento de uso público.

Este momento fue captado por una persona que sacó su celular y captó este cómico momento, donde se ve al jefe de estado pataleando para poder salir del juego.

“Cuando era chico, mi nono (nacido en Punta Arenas en 1908) siempre me llevaba a pasear por nuestra ciudad mientras me contaba historias de Magallanes antiguo y me mostraba con su voz pausada y profunda la historia de los lugares que pisábamos”, partió contando el presidente.

En esa misma línea, agregó: “Aunque él ya estaba algo encorvado, yo lo miraba hacía arriba con ojos de ensoñación y recuerdo la sensación de viajar con él en el tiempo a través de esas caminatas”, dijo en esa oportunidad.

Tras el hecho, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich indicó al medio El Pingüino, que se desdramatizó lo ocurrido, afirmando que “finalmente en la vida hay que tomarlo con humor”.

Además indicó que se contactaron con el equipo de Presidencia y se dirigió hasta la zona de juegos con el director municipal de obras, constatando que el tobogán “no se rompió”.

¡SALIÓ CARO EL CHASCARRO! JOHANNES KAISER EXIGE INFORME POR DAÑOS DE GABRIEL BORIC A TOBOGÁN EN PUNTA ARENAS

Sin embargo esta respuesta no dejó satisfechos a todos, y es por esta razón que el diputado republicano Johannes Kaiser, también tuvo algo que decir con respecto al chascarro.

El parlamentario utilizó su cuenta de Twitter, para anunciar que investigará a fondo el accidente que sufrió Boric al interior de este juego, por lo que se enfocará en conocer si el tobogán quedó en buen estado.

“Oficiaré a la municipalidad de Punta Arenas para que nos despache la copia de la multa aplicada al presidente Boric, por dañar un tobogán municipal”, expresó.

Además indicó que exigirá el “informe sobre el cobro al mandatario de la reparación del daño por el causado”, indicó.

