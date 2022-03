El Presidente Gabriel Boric sostuvo este lunes que no descarta un eventual racionamiento de agua en el sector oriente de la Región Metropolitana ante la escasez hídrica que afecta a la zona, recordando que su antecesor, Sebastián Piñera, le advirtió que hay abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre.

Durante una entrevista que otorgó a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario señaló que “ahí tenemos un problema en particular en el sector oriente, donde no podemos descartar, y lo digo de inmediato y esto es algo que ojalá no lleguemos a esto, eventuales racionamientos de agua dado el nivel de la crisis”.

Consultado sobre si sabe cuándo podría ocurrir aquello, Boric manifestó que “no voy a dar una fecha ahora, depende de las condiciones climáticas que tengamos. Es algo que de hecho el Presidente Piñera me advirtió, que es algo que va más allá de su voluntad y va a ser un tema sobre la mesa”.

“(El Presidente) me decía que había abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre, pero después depende mucho de cómo se nos venga el invierno. Entonces, yo no lo descarto y ahí hago un llamado en particular a las familias del sector oriente”, expresó.

El jefe de Estado subrayó que “ojalá que no lleguemos a racionamiento en ninguna parte, pero si es necesario, no pueden pagar justos por pecadores”.

En términos más generales sobre la sequía, el gobernante destacó que “es uno de los principales desafíos que tenemos como país y yo espero y me imagino que vamos a tener también un gran consenso en que tenemos que enfrentarlo juntos”.

“Acá tenemos dos problemas que son distintos: Uno es la sequía, y por lo tanto las causas naturales -muchas producidas por el ser humano- pero eso va más allá de la voluntad de Chile, y el otro es el uso del agua”, añadió.

A su juicio, “tenemos que, uno: Mejorar el racionamiento del agua y terminar -y esto también es parte del debate constitucional- con la concentración de los derechos de agua que existe en ciertos lugares que han dejado en particular a la agricultura campesina sin ningún tipo de recursos”.

“O sea, cuando nosotros hemos dicho no es solo sequía, también es saqueo, yo lo reitero, creo que es cierto. Además, vamos a seguir potenciando la solución de plantas desalinizadoras, que funciona no necesariamente solo en la minería, en Antofagasta el abastecimiento de agua potable en la ciudad es a partir de agua desalinizada”, dijo.

Asimismo, indicó que “mejorar el aprovechamiento de las aguas grises para el riego de la agricultura y es algo que vamos a desarrollar y que ya hemos conversado con el ministro de Agricultura. Designamos una persona muy competente en el CNR (Comisión Nacional de Riego), así que lo vamos a abordar desde distintos frentes”.

“Sabemos que ahí tenemos un problema grave que no es un problema que se pueda abordar solo en Chile, es una cosa que también conversamos con otros mandatarios. Ayer, por ejemplo, tuve una larga conversación con Justin Trudeau, cerca de una hora, y uno de los puntos fue justamente como enfrentamos en conjunto la crisis climática”, subrayó.

Según el Presidente, “vamos a hacer iniciativas en conjunto para proponerle al mundo soluciones en esta materia”.

Finalmente, sobre la política de embalses, destacó que “hay algunos que están proyectados actualmente y que ya están avanzados (…) tenemos que hacerlo en conjunto con las comunidades, no queremos repetir la experiencia de Ralco en el Alto Biobío, donde se terminó matando la cultura de un pueblo para poder construir”.

“Tenemos que buscar un sano equilibrio entre las necesidades de todo el país y las comunidades que habitan las zonas que se requiere intervenir”, añadió, junto con recalcar que “queremos avanzar hacia no solamente una mayor tecnificación de la agricultura”.

Otras definiciones

Durante la conversación, Boric también abordó otros temas, partiendo seguridad ciudadana, destacando que “en materia de delincuencia, los slogans y frases categóricas han demostrado no tener mayor utilidad. Todos recordarán estos carteles de ‘delincuentes se les acabó la fiesta’ y miren como estamos hoy día”.

“Entonces, a nosotros nos interesa mucho combatir especialmente el narcotráfico, vamos a ser muy firmes en eso. Vamos a perseguir la ruta del dinero de los grandes narcotraficantes, centrando nuestra mayor atención desde el punto del orden público hacia los grandes distribuidores y productores”, explicó.

En cuanto a la crisis de violencia en la macrozona sur y el conflicto mapuche, expresó que se producirán una serie de modificaciones en la organización de las policías, una mejora en su infraestructura y “un cambio en la lógica del manejo que ha habido de la compra de tierras, que creemos puede ayudar a descomprimir”.

“Esto no sé si es un secreto, pero lo voy a decir: Muchas de las forestales están disponibles a salir de parte del territorio. No voy adelantarlo por acá, pero hay una conversación abierta y hay disponibilidad para llegar a acuerdos que permitan descomprimir el conflicto”, indicó.

El Presidente abordó también la postura que tendrá su administración frente a la Convención Constitucional, señalando que un eventual rechazo a la propuesta de nueva Constitución “sería un gran problema para Chile”, junto con aclarar que una aprobación por estrecho margen sería mejor “que una Constitución escrita por cuatro generales”.

Boric también criticó a quienes “le hacen una suerte de altar a una pretendida moderación”, recordando que según su parecer “el exceso y fanatismo de moderación de algunos también fue responsable del estallido social”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que se produzcan cambios importantes en la institucionalidad del Congreso Nacional durante el debate constituyente, respondió que “a mí, la verdad, me parece totalmente legitima la discusión respecto del sistema político y hacia donde se ha ido avanzando en la Convención de un bicameralismo asimétrico es totalmente razonable”.

“Acá no pueden haber defensas corporativas de instituciones, sino que pensemos en qué es lo mejor para el país. Las instituciones tienen que cambiar y la mejor manera de destruir las instituciones es asegurando que no cambien (…) para preservar algo, tenemos que también poder cambiarlo”, concluyó.

