El Consejo de Dirección de la Political Network for Values (PNfV) nombró como su nuevo presidente al ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Mediante un comunicado, la red internacional de políticos provida informó que el exdiputado ha formado parte de la asociación desde 2015, cuando participó de la Cumbre Regional de las Américas en Washington, mientras que en 2019 se integró al Consejo Asesor.

Kast sustituirá en el cargo a la húngara Katalin Novák, exministra de Familia y actual presidenta electa de Hungría, cargo que asumirá el 10 de mayo de 2022.

En un comunicado, PNfV indicó que Kast “es una referencia consolidada para políticos y activistas cívicos en Iberoamérica por su consistente actuación a lo largo de dos décadas en la defensa y promoción de la dignidad humana, la vida, la familia y las libertades fundamentales”.

También resaltó que “su posición coherente, valiente y firme le ha ganado también la oposición activa de grupos políticos y de presión radicales”.

Lola Velarde, directora ejecutiva de la PNfV, aseguró que “con Kast nuestra red confirma una trayectoria con políticos experimentados a la cabeza, que conjugan la claridad de ideas con la coherencia, la valentía y la audacia en el obrar. (…) Es un político íntegro que, sin duda, llevará a nuestra plataforma a una mayor articulación y a una más efectiva incidencia en el escenario global”.

