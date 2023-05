Un combativo Donald Trump hizo una inusual aparición en vivo en su viejo adversario CNN el miércoles, repitiendo sus falsas afirmaciones sobre las elecciones de 2020, lanzando insultos y burlándose de un escritora por cuya denuncia el republicano fue declarado responsable de abuso sexual y difamación.

Trump respondió a preguntas sobre una amplia gama de temas, incluida la guerra en Ucrania, el límite de la deuda, la inmigración y sus múltiples desafíos legales.

La aparición en la CNN se produjo apenas un día después de que Trump fuera condenado por un jurado de Nueva York a pagar 5 millones de dólares por daños y perjuicios a E. Jean Carroll, una ex columnista de la revista Elle que le acusó de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes de Manhattan en 1996.

Trump repitió con vehemencia sus negaciones y llamó a Carroll “chiflada”, lo que fue aplaudido entre risas por el público presente en el estudio.

“Juro por mis hijos que no tengo ni idea de quién es esta mujer. Es una historia falsa, inventada”, dijo el republicano, quien durante el juicio confundió a Carroll con una de sus ex esposas.

Trump descartó que otros desafíos legales a los que se enfrenta sean obra de los demócratas que pretenden torpedear su candidatura para ser el abanderado republicano en 2024. “Están haciendo esto para interferir en las elecciones”, dijo.

Trump tuvo varios intercambios irritados con la presentadora de CNN Kaitlin Collins, llamándola “persona desagradable” mientras jugaba con la favorable multitud republicana, que respondió con repetidos aplausos y risas.

La CNN dijo que la audiencia estaba formada por republicanos de New Hampshire y votantes no declarados que planean votar en las primarias presidenciales republicanas del estado en 2024, las primeras del país.

Negación de resultados

“La mayoría de la gente entiende que lo que ocurrió fue una elección amañada”, dijo Trump sobre su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden.

Si es reelegido, dijo que indultaría a una “gran parte” de los cientos de partidarios de Trump que han sido encarcelados por su papel en el asalto al Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021. “Estaban allí con amor en su corazón”, dijo Trump, de 76 años, sobre los alborotadores que intentaron bloquear la certificación del Congreso de la victoria de Biden.

Trump, favorito para la nominación presidencial republicana en 2024, se negó a comprometerse sin reservas a aceptar los resultados de la próxima votación en la Casa Blanca cuando fue presionado por Collins, mediadora del acto.

“Si creo que es una elección honesta, absolutamente lo haría”, dijo Trump.

El ex presidente también se metió en las tensas negociaciones entre la Casa Blanca de Biden y el Congreso sobre el aumento del límite de deuda de EEUU, instando a los legisladores republicanos a no hacerlo si los demócratas no aceptan recortes de gasto.

“Digo que los republicanos de ahí fuera, congresistas, senadores, si no les conceden recortes masivos, van a tener que hacer un impago (default)”, dijo Trump, antes de añadir rápidamente que ve improbable ese escenario.

El Gobierno estadounidense nunca ha incumplido intencionadamente el pago de su deuda, y algunos economistas advierten de que los efectos podrían ser calamitosos.

Sobre Ucrania, Trump dijo que el líder ruso Vladimir Putin cometió un “tremendo error” al invadirla, pero declinó decir quién quería que ganara la guerra o si seguiría proporcionando ayuda militar a Ucrania. Además, evitó calificar al jefe del Kremlin como un criminal de guerra.

“No pienso en términos de ganar o perder. Pienso en términos de resolverlo”, dijo. “Están muriendo, rusos y ucranianos. Quiero que dejen de morir y lo haré en 24 horas”.

Trump arremetió contra Biden por su gestión de la inmigración diciendo que el jueves, cuando caduque una política de la era Covid, será un “día de infamia” en la frontera de Estados Unidos con México.

“Van a tener a millones de personas entrando a raudales en nuestro país”, dijo, al tiempo que sugirió que reinstauraría una política de separación de familias en la frontera. “Cuando tienes esa política, la gente no viene”, dijo. “Sé que suena duro”.

¿Cuatro años más de eso?

El evento de la CNN fue visto como la primera gran prueba de la campaña de 2024 para Trump, que sólo ha hecho un par de mítines desde que lanzó su nueva candidatura a la Casa Blanca.

Biden, que anunció el mes pasado que se presentará a la reelección, respondió a la comparecencia de Trump con un llamamiento a la recaudación de fondos.

“Es sencillo, amigos”, tuiteó Biden. “¿Quieren cuatro años más así?”.

Never Back Down, un comité de acción política que respalda al gobernador de Florida Ron DeSantis, un potencial rival para la nominación republicana de 2024, calificó el evento de la CNN como “una hora de tonterías que demostró que Trump está atrapado en el pasado.”

La CNN ha recibido algunas críticas por dar a Trump, dos veces impugnado, un espacio en horario de máxima audiencia, pero defendió la medida diciendo que planea ofrecer el mismo formato de ayuntamiento a otros candidatos presidenciales.

Trump demandó a la CNN en octubre, acusando a la cadena de llevar a cabo una campaña de “difamación y calumnia” contra él y pidiendo 475 millones de dólares en daños punitivos.

(Con información de AFP)

