Demi Lovato no ha tenido una buena semana. En la noche del miércoles, la cantante desveló a sus seguidores de TikTok lo que le había ocurrido. Sufrió un aparatoso accidente con un cristal que acabó provocándole una brecha en la frente.

¿Adivinen quién se golpeó la cabeza con un cristal y tiene que recibir puntos antes de Kimmel mañana?”, escribió la joven en un vídeo de TikTok con They are gonna know, uno de los audios populares de la red social, de fondo. Además, lo acompañó con el hashtag #substance, que dejaba pistas sobre su intervención en el programa Jimmy Kimmel Live!

La cantante se destapó la frente y mostró una notable herida que llegaba hasta su ceja. Era el resultado de un fuerte golpe con una puerta de cristal, que provocó que tuviese que recibir incluso puntos.

Sus seguidores se volcaron con ella para amenizar el accidente. “Aún así, tu sonrisa toda preciosa”, dijo un usuario, mientras que otro le dijo entre bromas que no se accidentase más porque ya había comprado las entradas para su concierto.

Este accidente ha llegado cuando se encuentra totalmente inmersa en la promoción de Holy fuck, su nuevo disco que saldrá a la venta en agosto. Es por eso que tuvo que acudir con su brecha al programa estadounidense para hablar de sus nuevos temas.

