La Archi (Asociación de Radiodifusores de Chile), realizó este viernes a las 8 horas el primer debate radial que enfrenta a seis de los siete candidatos a La Moneda: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Eduardo Artés (Frente Patriótico). Franco Parisi, quien sigue residiendo fuera de Chile, al igual que en otros debates se ausentó de éste.

El encuentro -que se extendió por casi 2 horas y media- estuvo marcado por las esquirlas del debate televisado del lunes 11 de octubre, y diferentes acusaciones cruzadas entre un candidato y otro. Los entrevistadores fueron Nicolás Vergara de Radio Duna, Verónica Franco de Radio Cooperativa, Carolina Urrejola de Tele13 Radio, Jessika Castañeda de Radio Agricultura y Coni Stipicic de Radio Infinita.

A continuación, las principales frases y definiciones del frente a frente entre los candidatos.

Las frases y definiciones de los candidatos

Gabriel Boric

Evaluación de tratados internacionales: “Efectivamente se ha generado un debate en torno a esto. Nosotros no vamos a hacer una revisión unilateral de los tratados, porque somos profundamente creyentes en el multilateralismo en las relaciones internacionales. Lo que vamos a buscar es, conversando con nuestras contrapartes, mejoras en ciertos aspectos de tratados para poder actualizarlos. Por ejemplo, en los desafíos medioambientales que tenemos y en las perspectivas de derechos humanos y de género. (…) A nosotros nos parece que es tremendamente importante en estas negociaciones poder poner por delante el interés de Chile y la diversificación de la matriz productiva”.

Influencia del PC en un eventual gobierno: “El Partido Comunista es otro más de nuestra coalición Apruebo Dignidad junto a FA, FVRS e independientes. Es un apoyo. Trabajo con los alcaldes del PC, como la alcaldesa Irací Hassler -fuera de los horarios laborales para no tener problemas con Contraloría-. Definiré designaciones de ministros y Comité Político al llegar a La Moneda. El candidato soy yo, no el candidato derrotado en primarias, y las decisiones finales las tomaré yo, y no Daniel Jadue”.

Rol del Banco Central: “Hay un dicho gringo que dice ‘Si no está roto, no lo arregles’. Vamos a respetar la autonomía del mismo y los lineamientos que emanen de la Convención. Respeto el trabajo del Banco Central. No valido las críticas destempladas de algunos colegas”. Consultado por la recomendación de la entidad de no aprobar un cuarto retiro de fondos de pensiones, Boric agregó: “Lo que establecimos en el cuarto retiro es que, dada la situación actual, y que muchas personas aún necesitan ayudas, aprobaremos el cuarto retiro. Se requieren indicaciones, por ejemplo, un tope e impuestos a los más ricos” dijo, descartando tomar acciones contra el BC en caso de ser Presidente. “No soy partidario de acusar constitucionalmente al Banco Central”.

Ahorros previsionales: “Puedo dar garantía absoluta de que los ahorros de los chilenos y chilenas en las cuentas de ahorro provisional no se van a tocar por parte del gobierno. No hay duda ni planteamiento contradictorio al respecto. El gobierno no tiene que tener incidencia en aquello. Esto, en el sistema de seguridad social que proponemos, lo ve un ente autónomo, tipo Banco Central. Por lo tanto, los ahorros no pueden estar sujetos a las presiones políticas de los gobiernos de turno. Y en ningún caso se puede usar los ahorros de los chilenos para salvar o parchar”.

Violencia en La Araucanía: “No estoy de acuerdo con la militarización, pero los delitos hay que perseguirlos. No me va temblar la mano en hacer que la ley y Estado de derecho se apliquen en La Araucanía, como en el resto del país. Yo separo de manera tajante a quienes cometen delito de quienes defienden las reivindicaciones justas y legítimas del pueblo nación mapuche respecto a su demanda territorial y autonomía. (…) No se requiere más violencia, se requiere más dialogo y construcción de confianzas, como han hecho algunos organismos internacionales”.

Consultado por incendios en viviendas en la Macrozona Sur y si las considera como actos terroristas, Boric dijo: “Son considerados delitos sin lugar a dudas. Los delitos deben ser perseguidos con todo el peso de la ley. El problema de la Ley Antiterrorista es que al haber sido usada en Chile, le ha valido sanciones de la Corte Interamericana de Derechos, y la única condena vigente por Ley Antiterrorista es de un colaborador de la policía. Más que definiciones semánticas, hay que hablar de cuál es la mejor manera de parar la violencia en La Araucanía. Toda la fuerza de la ley para el Estado de Derecho, y por otro lado, un diálogo, respetuoso con las comunidades con demandas legítimas como pueblo. (…) Estoy dispuesto a sentarme a conversar con todos -víctimas y víctimarios- para dar con las soluciones”.

José Antonio Kast

“Panamá Papers”: “Sobre el documento que muestra el diputado Boric, es un documento real que apareció en una investigación de prensa de La Tercera que fue aclarado en su momento. No tengo hoy día sociedades ni inversiones en el extranjero. Está todo en regla cuando se hizo eso -hablamos de 2006-, todos los fondos que llevamos al extranjero pagaron sus impuestos. Me parece que el recuerdo que hace Gabriel Boric es extemporáneo sobre una materia que ya se investigó y también sería bueno que él diga en qué estaba él en 2005-2006. No va aparecer nada porque dejé toda mi participación en sociedades familiares entre 2015-2016″.

Consultado -por Boric- respecto a la propuesta de aumentar las pensiones de las FF.AA y la edad de jubilación para los civiles, Kast defendió su plan previsional: “Los militares trabajan harto más que usted, señor Boric. Trabajan incluso horas extraordinarias y son trasladados del país con cargo a ellos mismos. Hacen una labor por Chile que reconozco y valido. Nuestro sistema de pensiones da rentabilidad y seguridad a todos los chilenos. Sobre el cambio de la edad de jubilación, es para quienes ahora recién se van a incorporar al sistema laboral, porque la expectativa de vida, gracias a la sociedad libre, ha aumentado y, por lo tanto, hoy se requieren más recursos para financiar una diferencia de edad que no se tenía”.

Convención Constitucional: “Por supuesto (que doy garantías de que el proceso se complete)”, dijo Kast consultado por la propuesta del candidato diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, para disolver el órgano constituyente. Al respecto, complementó: “Cada parlamentario puede presentar proyectos de ley. Yo no presentaría ese proyecto, pero está en su legítimo derecho de presentarlo y que se debata. Si la Convención sigue saliendo de los marcos por los que fueron electos, peleando por las asignaciones, los almuerzos, aumentando cupos de directivos, validando a una persona que mintió, lo que haría es llamar a la ciudadanía en el plebiscito de salida a rechazar un texto que podría no ser beneficioso para el crecimiento y desarrollo del país. Dependiendo de lo que redacten. Si quisieran intervenir en otro poder y acortar su mandato, estarían en contra de lo que se estableció. No haría algo como Presidente, pero sí hablaría con la verdad y llamaría las cosas por su nombre”.

Crisis migratoria: “A diferencia de lo que plantea Gabriel Boric, que es abrir las fronteras e invitar a todo el mundo y decirle que les va entregar viviendas y todo tipo de condiciones sociales… respecto a eso, la zanja es una de las medidas que evita el contrabando, el narcotráfico, y el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los migrantes”.

Emergencia climática: “Es una realidad y nos vemos afectados en Chile a lo largo de toda su extensión. Nuestro programa de gobierno contempla más de 200 medidas en temas medioambientales. Una de las que planteamos, respecto a las termoeléctricas, las hemos cuestionado siempre. El tema es que en materia energética tenemos que también ver cómo las vamos retirando en la medida que avanzamos en energía renovable. Creemos en el tema de la emergencia climática. Debemos ir retirando la energía contaminante en la manera en que ojalá -de manera cada vez más rápida- se pueda avanzar en energía renovable. (…) Tenemos un amplio plan de ordenar todas las cosas de las aguas, cuencas, embalses, carreteras del agua; hay muchos planteamientos, pero hay que comenzar por ordenar”.

Sebastián Sichel

Posible fuga de votos a Kast: “La fuga de votos que a uno le pueden preocupar son de electores que no voten por uno. Gran parte de la preocupación que hemos tenido en la campaña, incluso en primarias, no era cuánto nos apoyaban, si no que entendieran que este era un proyecto distinto, y eso logró obtener amplia mayoría en las primarias, incluso sin el apoyo de parlamentarios”.

Cambio de vocerías y trabajo con los partidos oficialistas: “Lo que decidimos -y lo vamos a anunciar mañana- es que la vocería de los partidos van a ser institucionales de los partidos. Sigo siendo independiente porque no milito en un partido, pero sí quiero incorporar a los partidos en la campaña”.

Reportaje por supuesto financiamiento irregular en campaña a diputado de 2009: “Mi coordinador de campaña renunció porque no quiere enlodar una campaña por una operación política respecto a la corrupción que había en la Junaeb cuando él fue director de directivos demócratas cristianos, y él quiere querellarse y tomar las decisiones que correspondan. Yo no tenía conocimiento de ese financiamiento. La prensa hizo muy bien su trabajo, la pregunta es por qué se entrega solo una parte de los archivos”.

Convención Constitucional: “Creo que, después de hacer muchos años de derecho constitucional, la Convención es la institución más importante que tenemos. Por lo mismo, me preocupa la poca seriedad en el debate que se ha dado. Cuando un convencional dice que pueden acortar un mandato, genera incertidumbre. A esta altura, la primera acción de la Convención es promover un indulto que no solo es ilegal, es ilegítimo frente a las pymes saqueadas, es una irresponsabilidad. Cuando no se quiere hacer un minuto de silencio por alguien que murió por un ataque terrorista, es una irresponsabilidad. Lo que quiero de la Convención es que le vaya bien. Lo que me pasa es que los convencionales muchas veces no son responsables con el rol que deben cumplir”.

Estallido Social: “Cualquiera que crea que acá va haber una continuidad de los años 90′ no entendió nada de lo que ha ocurrido los últimos años. Venimos saliendo de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia y de un cambio social profundo. Yo no conmemoro el 18 de octubre. Creo que solo demuestra el fracaso de la clase política y tenemos que enfrentar los cambios. Hay una nueva generación política completa que tiene que dejar de vivir en los 90′. El sello es creer que se pueden hacer ambas cosas en Chile, creer en el mercado movido por pymes, pero también un Estado presente donde no está. Que haya justicia pero que para avanzar haya orden y libertad. Creer que los cambios se hagan en libertad y acuerdos, no en polarización y extremismo, que generan inmovilismo”.

Yasna Provoste

Sobre el juicio de la Contraloría contra su marido, Mauricio Olagnier, por la restitución de $860 millones cuando era funcionario de la Junaeb, y que dio a conocer La Tercera, Provoste aseguró: “Es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido. Uno se pregunta si las mujeres tenemos que responder por los actos de nuestros maridos. (…) No fue director, ni jefe, no tomaba las decisiones. Era un coordinador, un funcionario a contrata (…) Yo personalmente, me alegro muchísimo que surja esto porque además da cuenta que todos estos años que no se ha movido esta causa de la justicia, que yo en mi calidad de diputada y luego como senadora nunca he utilizado ni un privilegio ni un tráfico de influencia para que esta situación siquiera fuera vista”.

Derogación del decreto de ley 3.500: “Tenemos que ser capaces de construir pensiones dignas que dejen de lado un modelo fracasado de las administradoras de fondos de pensiones. Lo que suscribe el proyecto de ley que presentamos antes de yo ser candidata, es que queremos derogar el decreto de ley 3.500 que da origen a las AFP. En ese mismo proyecto también se señala que los recursos siempre serán de los trabajadores y trabajadoras, que lo que busca es migrar a un sistema de seguridad social con los estándares de la OIT. Planteamos que vamos a tener un verdadero sistema de seguridad social con dignidad. Cuando se habla de nacionalizar, es la posibilidad de traer parte de los fondos que están en el extranjero al país. Las AFP son un modelo fracasado y los recursos pertenecen a todos los trabajadores, y lo que hemos planteado es que vamos a establecer un piso base para todos los mayores de 60-65 años”.

La Araucanía: “De qué sirven todas estas palabras y peleas si sigue todo absolutamente igual. Es evidente que la situación y violencia en La Araucanía ha aumentado. No solo por hechos acá mencionados, sino por lo que ocurre sistemáticamente en la comisaría de Ercilla, testigo permanente de asaltos y confrontación. Yo creo que en esto tenemos que ser muy claros como país. Nada justifica la violencia como forma de reivindicación. Y tengo claro que no vamos a resolver de la noche a la mañana un tema que es complejo y se arrastra por siglo. Hemos dicho que no vamos a seguir por fórmulas fracasadas. Vamos a apostar por el diálogo”.

Pago de ‘deuda histórica’ a los profesores: “Gabriel (Boric), hemos sido parlamentarios en el mismo periodo y creo que ambos hemos suscrito distintos proyectos en esta materia. No tengo duda de que tú también nos vas a acompañar en esta causa que es de justicia y legítima. Me tocó ser ministra de Educación en momentos muy complejos: con protestas estudiantiles, negociaciones con los profesores y profesoras, alcaldes y alcaldesas devolviendo los establecimientos educacionales, llevamos adelante una negociación con el Magisterio que permitió recuperar la bonificación de reconocimiento profesional. He participado desde el 2019, incluso antes de ser parlamentaria he acompañado a profesores en una causa que es legítima. (…) La élite de la Concertación nunca quiso reconocer esa deuda y nosotros no solo la vamos a reconocer, además la vamos a pagar”.

Paz social: “Sé perfectamente que hemos vivido años complejos y muchos se preguntan de qué sirven las palabras, las promesas, estas peleas, si las cosas siguen igual. Este periodo presidencial es por lejos el peor que hemos tenido después del retorno a la democracia y la pandemia empeoró dramáticamente las cosas (…) Como si fuera poco, se ha ido instalando un clima de violencia cotidiana. Estoy porque creo que es posible recuperar la paz social y volver a unir a la patria, creo que es posible mirar al otro y la otra como ser humano en derechos, reconocimiento justicia”.

Marco Enríquez-Ominami

Migración: “Vamos a planificar, que no es lo mismo que seleccionar. Significa que vamos a hacer lo que hizo Chile en su mejor momento, una política migratoria planificada. Vamos a respetar todos los tratados internacionales y, una vez revisados los tratados internacionales, si alguien entró por la ventana y no cumple con nuestros requisitos será expulsado. Fortaleceremos además los servicios migratorios que son precarísimos. Vamos a llegar a un acuerdo de cuotas como lo hizo la super conservadora (Angela) Merkel (…) Yo propongo una reunión como jefe de Estado responsable con adversarios muchos menos ideológicos que este gobierno, creo que con (Jair) Bolsonaro, con (Nicolás) Maduro, con todos los jefes de Estado”.

Plan de pensiones: “Una meta es que la pensión mínima sea igual al ingreso mínimo, eso va a requerir un esfuerzo fiscal adicional, es cierto. La meta al mediano plazo es esa (…) Vamos a cambiar el lenguaje en nuestras propuestas, que en vez de cotizar usted va a contribuir. El Estado va a tener que aportar más, los empleadores y los trabajadores (…) En segundo lugar, un detalle son los sueños de la gente en este debate previsional. Insisto, hay una constituyente que bastaría que redactara una frase, como Suiza y España: “Chile tendrá un sistema de seguridad más social financiado con impuestos”. Si los constituyentes ponen esa frase, todo este debate lo pueden borrar de la página web (…) El objetivo será mejorar la pensión mínima, y la finalidad de nuestro gobierno será un sistema de seguridad social si así lo desean los hombres y mujeres libres más importantes de Chile que no están en esta sala -perdón que afecte el ego de los candidatos y candidatas-, (que) están en la constituyente”.

Eduardo Artés

Costo del programa de gobierno: En el último debate televisivo, consultado en reiteradas ocasiones por el costo de su plan de gobierno, Artés respondió: “No tiene precio”. Este viernes, inquirido nuevamente al respecto, contestó: “Estamos por recuperar el cobre, el litio, la pesca; y hacer una industrialización de los mismos. Se va analizar cada caso en su mérito. Dada la cantidad de letra chica y recursos que se van por el lado, vamos a encontrar suficiente como para no pagar ni un peso y que quede en manos del Estado como corresponde (…) Estamos en momentos de una crisis profunda económica e institucional. Yo creo que el gobierno va a costar no más de 2 años. Hoy día debemos tener un plan de emergencia para un sistema que se cae a pedazos. (Cuánto cuesta, eso) pregúnteselo a los candidatos, que le van a decir cifras que no van a cumplir. Las cifras están planteadas en el presupuesto que lo vamos a readecuar, vamos a ver el tema de la evasión y corrupción. Esto no es una empresa”.

Energía nuclear: “Necesitamos nosotros asegurar todo lo que es el tema energético para un país que tiene que volver a ser industrializado, y claramente una de las menos contaminantes es la energía nuclear. Hoy día existen las condiciones técnicas y científicas para tener energía nuclear muy segura, el problema de los desastres (Fukushima- Chernóbil) sucedió fundamentalmente por una concepción de tipo capitalista de no retorno, de no resguardar suficientemente, o no hacer las inversiones. Eso pasó en Chernóbil cuando ya el socialismo ahí se caía, no había nada más o no era socialismo ya. Y lo que pasó en Japón exactamente lo mismo (…) ¿Hoy día cómo lo podemos hacer? con un plan de inversión del Estado y también podemos llegar a un acuerdo con empresas extranjeras. Yo estoy partidario por nuestra industrialización, pero en un proceso, porque cuando yo le digo que el Estado va a ser un 20% propietario por solamente el hecho de quedar la empresa en Chile, a los 10 años vamos a hacer un 40, y así sucesivamente hasta que la empresa entera sea nuestra y teniendo las ganancias la empresa que colocó su dinero de carácter extranjera”.

Bonus track: los enfrentamientos que tensionaron el debate

1.- Sichel increpa a Provoste y Boric por familiares en cargos públicos

-Sichel: Yo creo que el nepotismo, o más bien contratar parientes, es una de las tragedias más grandes del Estado de Chile y quiero prohibirlo abiertamente, que ningún parlamentario u otra autoridad pública tenga un pariente que entre al Estado sin alta dirección pública y quiero preguntarle a los dos parlamentarios que están acá, Yasna Provoste y Gabriel Boric, si tienen algún parlamentario trabajando en el Estado o que ha realizado negocios con el Estado. Y segundo, preguntarle a la senadora Provoste, si cuando era ministra -entiendo que ella nada tiene que ver con los negocios o funciones de su marido- pero si trabajaba en la JUNJI su marido mientras era ministra de un servicio dependiente de ella directamente.

-Provoste: Muchas gracias. Yo vine aquí a hablar de las ideas que me mueven a ser candidata, pero estoy felizmente casada y si es de interés de los candidatos saber respecto de la vida de mi marido, yo feliz. La primera pregunta le voy a pedir que me la pueda volver a formular.

-Sichel: Si hay algún pariente trabajando en el Estado o en alguna repartición pública suya.

-Provoste: Mi hermana es ingeniera agrónoma de la Universidad Católica de Valparaíso y trabaja hace muchos años en el Servicio Agrícola y Ganadero, es mayor que yo. Y mi marido trabajaba en el ministerio de Educación cuando yo llegué a ser ministra. No tenía una dependencia directa pero, al igual que, como voluntariamente sin que lo exija la ley, he declarado mis fondos de APV, mi marido se fue del ministerio de Educación y se fue a la Junta Nacional de Jardines Infantiles en donde ha trabajado siempre como un funcionario. Después fue despedido en el gobierno de Piñera 1 con un mensaje que decía “no sabíamos que estaba el marido de la Provoste”, y luego volvió a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y fue nuevamente despedido cuando yo voté en contra del proyecto de sala cuna universal de este gobierno que quería instalar el lucro en la educación. Yo feliz de que me pregunte y siempre respondo de cara a la ciudadanía porque eso es lo que hace la diferencia entre aquellos que creemos que la función pública es un orgullo.

-Boric: Me sorprende esta obsesión de Sebastián Sichel de denigrar permanentemente el trabajo de la función pública, quiero saludar a todos los trabajadores del sector público que se rompen el lomo trabajando…

-Sichel: a los parientes…

-Boric: y que la gran mayoría de ellos y ellas hacen una tremenda contribución al Estado.

-Sichel: Pero no me contestó si tenía negocios con el Estado.

-Boric: Yo no tengo ningún negocio

-Provoste: Gabriel, y súmele la obsesión que tiene con mi marido también. Yo la verdad no estoy preocupada de las esposas, de las queridas de nadie de ustedes.

-Boric: No tengo ningún negocio…

2.-Pesadillas y “Jadue disfrazado de Boric”

En su mensaje final, Kast aseguró: “Yo al menos no quiero mas izquierda en este país, y no quiero más izquierda en el gobierno. La gente que tiene tanta imaginación que vote por Boric, pero votan por Jadue disfrazado de Boric”.

