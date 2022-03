Pese a que aclaró que desde hace semanas estaba preparando su viaje a la Región de La Araucanía, la ministra del Interior, Izkia Siches, enfrenta hoy sus primeros roces con parlamentarios oficialistas, quienes cuestionaron a su equipo por no evitar el grave incidente ocurrido ayer tras ser emboscada cuando se dirigía a Temucuicui.

Al respecto, tras conocerse la emboscada que sufrió su comitiva y los disparos al aire que se percibieron en el lugar, la jefa de gabinete sostuvo que “esta visita fue planificada antes del cambio de mando. Tuvimos una avanzada y obviamente intentamos mantener un algún grado de cautela, de que podía existir algún riesgo”.

“Se analizó en materia de seguridad, se nos dijo que en realidad era muy poco probable que ocurriera cualquier evento y definimos participar”, añadió la secretaria de Estado, sobre la reunión que iba a sostener en la zona con Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo, joven mapuche muerto en 2018 durante un operativo policial.

Sin embargo, fue el propio Catrillanca quien advirtió que “la visita fue muy improvisada y no podemos decir que esto se hizo con tiempo”, asegurando que no se le avisó con anterioridad sobre el formato del encuentro que sostendría con Siches, el cual a su juicio pasó de un encuentro familiar a uno protocolar.

La situación abrió críticas en Apruebo Dignidad y en el socialismo democrático. Por ejemplo, la diputada del PC, Karol Cariola, manifestó que “no hay que pecar de confiados, acá hubo evidentemente situaciones que no se previeron. Poner en riesgo a un equipo ministerial por parte del Gobierno es una situación bastante compleja”.

En tanto, el senador por La Araucanía, Jaime Quintana (PPD), indicó que “para iniciar un camino de paz y diálogo era muy importante que la primera visita del Gobierno a La Araucanía no tuviera tropiezos. Tal vez se pudo haber planificado de forma más prolija. Por ahora, espero que la ministra y su comitiva se encuentren bien”.

Debate por estado de excepción

A las voces oficialistas se sumó la del senador DC, Iván Flores, quien fue uno de los primeros líderes de ese partido en apoyar la candidatura del Presidente Gabriel Boric en segunda vuelta, quien sostuvo que “este Gobierno ha pecado de ímpetu de querer resolver las cosas el primer día y eso ha generado improvisación”.

Otro efecto de la emboscada a Siches fue la reapertura del debate sobre la extensión o no del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, el cual estará vigente hasta el 26 de marzo y cuya prolongación ha sido rechazada por el Ejecutivo, que ha desestimado sus efectos y busca “desmilitarizar el Wallmapu”.

Desde la oposición, el diputado por la zona, Miguel Mellado (RN), defendió la necesidad de mantener la medida, señalando que “una cosa es hablar, pero no con los fusiles en la mesa, así que cuidado señor Boric con lo que dice. Ellos son terroristas, no es un tema del Estado con el pueblo mapuche, es un tema de los terroristas contra chilenos”.

“Presidente Boric, no termine con el estado de excepción. En sus hombros van a estar las futuras muertes que puedan suceder en la región de La Araucanía por esta gente que utiliza las armas de fuego en contra de autoridades”, enfatizó.

En tanto, el diputado Jorge Rathgeb (RN) destacó que “lo que vivió la ministra en estos escasos minutos es lo que vive la región los 365 días del año. Hay improvisación cuando no van los ministros adecuados a la región de La Araucanía. Creo aquí hay una situación muy compleja, que el Gobierno va a tener que tomar cartas en este tema”.

“Como diputado me pongo a disposición del Gobierno para buscar una solución, pero para que ellos también coloquen mano dura respecto a este tipo de situaciones”, dijo.

En tanto, el ex candidato presidencial, José Antonio Kast, indicó que ojalá la situación “les sirva para darse cuenta de la gravedad de la acción terrorista en Arauco y la Araucanía. Miles de chilenos duermen con terror en las noches y no tienen la protección y seguridad que acompaña a la ministra”.

“Es absurdo no extender el Estado de Emergencia en la zona, si ni el gobierno de Piñera ni el de Boric pueden entrar a Temucuicui donde no existe el Estado de Derecho”, afirmó el ex abanderado y fundador del Partido Republicano.

La misma opinión planteó el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien comentó que “estos hechos han justificado cada uno de los decretos del estado de excepción y cada una de sus renovaciones en el Congreso. Estos hechos de violencia son lo que lo justifican”.

/psg