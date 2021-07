Este martes nuevamente se informaron cifras positivas sobre el estado de la pandemia en el país.

Junto con registrarse la cifra más baja de contagios de los últimos 15 meses (753 casos nuevos), también se produjo otro hito, ya que cuatro regiones del país tuvieron un 0% de positividad en los test PCR informados en las últimas 24 horas.

Se trata de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Magallanes y Aysén. En las tres primeras se registraron solo 6, 13 y un caso de covid-19, respectivamente, mientras que en Aysén no hubo ningún nuevo contagio en la última jornada.

Esto fue destacado por el ministro de Salud, Enrique Paris, quien señaló que éste “es un gran logro para la Región de Aysén”. “Quiero saludar y felicitar especialmente a la Región de Aysén, que hoy día tiene cero casos; es un gran esfuerzo que han hecho y que abarca no solamente al equipo de salud, sino también a la comunidad, a las organizaciones comunitarias, a las agrupaciones de turismo, de restaurantes, de hotelería, de viajes, con las cuales me he reunido tantas veces, y a la mesa social covid-19 de la región”, sostuvo la autoridad.

En la última jornada se informaron los resultados de 31.848 exámenes PCR y test antígeno en el país, con una positividad de 2,17% a nivel nacional. La región con el indicador más alto fue Los Ríos, con un 6%; seguida por el Maule, con un 5%.

En tanto, la Región Metropolitana tuvo una positividad de 3%, al igual que Coquimbo y Valparaíso.

/gap