El mítico cantante estadounidense Frank Sinatra (1915-1998) difundió su más reciente videoclip para las fiestas de Navidad: Have Yourself A Merry Little Christmas, a través de su canal oficial de YouTube, el cual incluye un particular homenaje a la diáspora venezolana.

El videoclip, lanzado este 2021, fue dirigido por el venezolano David Calcaño, junto a Ala Nunu, y producido por Bruno Caetano y Linda Otero.

La pieza está dedicada a los migrantes y refugiados venezolanos, pues la historia se basa en alguien que viaja desde Caracas hacia Nueva York.

En el audiovisual se observan importantes referencias a la cultura venezolana, como el piso del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía con la cromointerferencia de color aditivo de Carlos Cruz Diez.

El joven aborda el avión, llevando un disco de Sinatra que le regala uno de sus familiares. El avión despega, y se ve una imagen del cerro El Ávila con Caracas a sus pies, con el Obelisco de Altamira, La Previsora y una de las torres de Parque Central.

Dentro del avión el joven recuerda cuando junto a su familia hacían hallacas para Navidad.

Más adelante, la historia cuenta sus momentos como migrantes, trabajando como cocinero y conectando con sus familiares, en la distancia, por videollamada; y el lanzamiento de un emprendimiento: un puesto de arepas para llevar.

El videoclip termina con el joven patinando sobre nieve en Nueva York, y siendo sorprendido por sus familiares que llegan de visita.

