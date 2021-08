Sara Ibarra, madre de Catalina Torres, entregó nuevos detalles acerca de la muerte de su hija tras ser atacada por un tigre en el Parque Safari de Rancagua.

A pocos horas de ocurrida la tragedia, la mujer afirmó a Las Últimas Noticias que su hija «trabajaba como guía del parque, esa era su labor. Pero esa mañana (viernes 6 de agosto) a ella y otros tres chicos los mandaron a limpiar esa jaula, sin advertirles que el tigre estaba suelto».

Además, explicó que «cuando sus compañeros ingresaron no pudieron hacer nada. Entre ellos estaba su pololo».

En relación a la personalidad de Cata, dijo que «amaba a los animales, especialmente a los felinos».

«Mi hija era un ser de luz, alegre, simpática y amaba a los animales. Tenía muchos amigos y era muy querida. Hacía un montón de cosas: arte circense, patinaba, hacía tela, pirueta y era monitora. Su sueño era viajar por muchos países», complementó.

«Hubo negligencias»

Este lunes, Ibarra entregó sus primeras declaraciones en televisión. En diálogo con el matinal Bienvenidos, adelantó que «tenemos que ver todas las cosas, tener todos los antecedentes. Queremos que se hagan bien las cosas. Quiero que nos den un tiempo porque hay que hacer las cosas bien para llegar a la verdad. Simplemente a la verdad».

Si bien no quiso entregar mayores mayor información sobre el caso que impacta al país, la madre de Catalina Torres recalcó que «aquí hubo negligencias y eso se tiene que averiguar. Yo no tengo nada más que decir».

«Nosotros vamos a reunirnos y vamos a hablar todo. Yo tengo que reunir antecedentes; no voy a dar informaciones que no tengo. Voy a dejar todo en manos de la justicia (…) esto no se puede quedar así. No pueden culpar a la Cata de lo que pasó porque ellos fueron mandados. Así es», cerró.