Solo una indicación votó y aprobó hoy la comisión de Constitución del Senado sobre el proyecto que entrega un indulto, y es justamente aquella que sustituye el nombre de la iniciativa entregando una amnistía a los denominados presos de la revuelta.

Si bien la cita estaba agendada para las 10:30 horas, comenzó pasadas las 11:15 y lo hizo para discutir el primer punto de su tabla que era revisar la nominación de nuevos consejeros del Servicio Electoral, tras suspender y ya 15 minutos antes que terminara su convocatoria, revisaron el proyecto del que el Presidente electo, Gabriel Boric, ha pedido que se vea con celeridad.

En ese sentido, los integrantes de la instancia dijeron esperar que el lunes se continúe votando, aunque enfatizaron que esa es potestad del presidente de la comisión que hoy estuvo ausente, senador Pedro Araya (ind-PPD). En esa sesión se debería comenzar a revisar el “catálogo de delitos” que se considerarán para liberar a aquellas personas en prisión preventiva desde el estallido social.

Incluso el representante del Frente Amplio que no es parte de esta comisión, pero es uno de los autores del texto, senador Juan Ignacio Latorre (RD) planteó que debía revisarse hasta su total despacho, reconociendo además que con este ritmo de tramitación, solo se alcanzaría a despachar del Senado en este período legislativo y llegaría a la Cámara en marzo para que lo revise el nuevo Congreso en su segundo trámite.

“Yo soy optimista sigo pensando que es posible (despacharlo). Todavía falta una semana para terminar este tiempo antes del receso legislativo, yo espero que, por ejemplo, la próxima sesión sea hasta total despacho, eso es lo que se ha conversado con el senador Pedro Araya. Ya se ha dado la discusión, por lo tanto, creo que solo falta votar los artículos pendientes, y con eso una vez despachado de la comisión de Constitución perfectamente puede estar en Sala la próxima semana”, dijo el senador Latorre.

“Obviamente quedaría pendiente de la Cámara si se aprueba en el Senado, eso lo teníamos claro, las conversaciones que hemos tenido desde La Moneda Chica con el Presidente electo es que al menos del Senado salga en enero”, agregó.

La senador Luz Ebensperger (UDI), planteó que los tiempos de discusión “va a depender de la rapidez que le dé el presidente de la comisión. Decir que cómo avance un proyecto en su discusión en particular y cuántas veces se va a ver durante una semana, depende del presidente de la comisión que es quién cita. Ahora dijeron que íbamos a seguir la próxima semana, pero yo creo que falta bastante, vimos solo dos indicaciones (hoy)”.

Agentes del Estado o compensaciones

Coincidiendo en que la decisión de cómo continué la discusión es potestad del senador Araya, su par DC Francisco Huenchumilla, y quien fue además quien presentó la indicación aprobada hoy planteó que este cambio de nombre “le da piso jurídico para el resto del articulado”.

Así, considerando además que el Mandatario electo Boric reconoció ayer que para aprobar este proyecto se requiere la “concurrencia” de la derecha apuntando a los quórums de votación, el senador falangista analizó la posibilidad de considerar en este mismo texto una amnistía a agentes del Estado a quienes se les imputa delitos o compensaciones para víctimas de saqueos o incendios, entre otros.

Huenchumilla indicó que se debe diferenciar entre “la parte jurídica y política”: “Si nosotros colocamos artículos que dicen relación con facultades de los tribunales, eso eleva el quórum a ley orgánica constitucional (necesitando los votos de la centroderecha) y además necesitaríamos pedir informe a la Corte Suprema. La parte política, si se quiere incluir a todo el mundo, civiles y uniformados a mí jurídico eso requiere un gran acuerdo político nacional donde se involucren actual Presidente, el futuro Presidente y todas las coaliciones”, advirtiendo que “aquí hay una decisión política de la derecha a oponerse” al proyecto en los términos actuales.

Pese a lo expresado por Boric, el senador Latorre (RD) indicó que en su opinión personal no debiera irse más allá de los presos de la revuelta, señalando además que el proyecto puede quedar redactado de tal manera que solo se requerirán los votos de la actual oposición, apuntando a que no se debería hacer “una moneda de cambio”.

“Mi punto, y es un punto crítico es que aquí tendríamos un problema serio en materia de derechos humanos”, dijo el frenteamplista.

Mientras que la senadora UDI, Ebesnperger, señaló que “yo he sido clara y consecuente y no he cambiado de opinión en todo el trámite de este proyecto y lo mantengo, yo soy partidaria de no indultar o amnistiar a nadie que haya cometido un delito común en nuestro país, sea civil o uniformado (…). Creo que todas aquellas personas que cometemos delitos en Chile, debemos responder ante la justicia, nadie debe salvarse, por lo tanto yo no voy a cambiar de opinión”.

