Durante la tarde de este viernes, la ministra de Defensa, Maya Fernández, condenó el ataque que dejó con lesiones a al menos dos funcionarios de la Fuerza Aérea, en medio de la manifestación convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Cabe recordar que el hecho ocurrió en el sector de Alameda, a la altura de calle Dieciocho, cuando el personal “se desplazaba en un vehículo fiscal a fin de realizar labores administrativas en el centro de Santiago”, momento en que “fue atacado con piedras y otros elementos contundentes por manifestantes que supuestamente participaban en una marcha”, según relataron desde la institución.

El personal, compuesto por una mujer y dos hombres, resultó con lesiones de diversa consideración, por lo que fueron derivados al Hospital Institucional, luego de prestar declaración en una unidad de Carabineros.

En ese contexto, la titular de Defensa manifestó que “siempre hemos condenado todo hecho de violencia, porque no es el camino que necesitamos para fortalecer nuestra democracia. A propósito de lo ocurrido me he comunicado con el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea para conocer el estado de salud de las y los funcionarios agredidos”.

“Solidarizamos con ellos, con sus familias y esperamos su pronta recuperación”, agregó al respecto.

Cabe recordar que las palabras de la secretaria de Estado se suman a las entregadas por la Fuerza Aérea, desde donde rechazaron “enérgicamente estos actos de violencia y se enfocará en entregar el apoyo al personal herido, además de reservarse el derecho de presentar las acciones legales que correspondan”.

/psg