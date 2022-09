En la radio AM750, vinculada al diario transandino Página/12, el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, dio cuenta del resultado del plebiscito que tuvo lugar el 4 de septiembre en Chile, y donde casi el 62% de los votantes se inclinó por la opción Rechazo a la propuesta de nueva Constitución.

Según Bielsa, se pueden sacar conclusiones del resultado del plebiscito si se desglosa por regiones. En la entrevista, el diplomático aseguró que los sectores populares se volcaron mayoritariamente por el Rechazo, y del mismo modo ocurrió con sectores jóvenes.

Rafael Bielsa, embajador de Argentina en Chile. Foto: Agencia Uno

Criticando la campaña del Apruebo, señaló que faltó “pedagogía” para lograr consensos. “Por su propia constitución, los convencionales constituyentes representaban reclamos muy sectoriales”, explicó el embajador, diciendo que la institución “se divorció de la ciudadanía”.

“Los convencionales fueron elegidos no por cantidades abrumadoras de votos, sino por cantidades discretas de votos por esta misma característica. Chile es un país con condiciones muy jerárquicas, de modo que acá, para poder consentir la responsabilidad de alguien, ese alguien tiene que tener autoridad”, explicó el diplomático en declaraciones a radio AM750 -y que Página/12 citó en un artículo el 7 de septiembre-, las mismas que el sitio Ex-Ante reprodujo este miércoles.

Bielsa también hizo uso de una metáfora para explicar a la radio argentina el cambio ocurrido en Chile, entre 2019 y 2022. “Nadie discute que tiene que haber una nueva Constitución, el tema es que me parece que después de los episodios octubristas, del clima de octubre para decirlo con más precisión, de la revuelta, bueno, me parece que es como… ¿viste los dibujos animados donde el muñeco corre y corre y sigue de largo y de repente se da cuenta y mira para abajo, y mira hacia atrás, se da cuenta que está en el vacío y se cae? Esta fue una cosa un poco así. Un momento en que la sociedad un poco se asustó, se preocupó, se consternó, se dijo ‘qué estamos haciendo’. Uno lo veía eso en la calle”, ilustró el embajador.

Bielsa también comentó el papel de los medios de comunicación, asegurando que estuvieron posicionados en todo el proceso, y que desprestigiaron a los constituyentes, minimizando “los interesantísimos debates que hubo en el seno de la comisión, menoscabar todo su trabajo”.

Conteo de votos en Valparaíso. Foto: Reuters

Respecto al resultado, el embajador aseguró: “La otra propuesta, la del Rechazo, era muy fácil de explicar. Se basa en el no. Eran dos opciones, una difícil de explicar versus otra propuesta que se explicaba muy sencillamente, que es un problema que suelen tener la derecha y el progresismo. La derecha dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de no ser ciertas, se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso”.

Por otro lado, Bielsa señaló el clima posterior a la victoria del Rechazo. “Lo que llaman los mercados reaccionaron muy positivamente y es curioso, porque esto no da certeza. Certeza hubiera dado la aprobación de la Constitución propuesta, pero lo cierto es que bajó el dólar. Todas las medidas conocidas que indican tranquilidad en el mercado se verificaron”, indicó.

