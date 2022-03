Paty Maldonado volvió a hacer polémica tras sus fuertes dichos en contra del ex presidente Sebastián Piñera. Con duros términos, la opinóloga utilizó su espacio en el programa de Youtube junto a Catalina Pulido “Las Indomables” culpó al ex mandatario de lo que está sucediendo en el país hoy en día.

En la conversación, ambas lanzaron críticas al nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric. Atacando a la ministra Siches por el fallido encuentro en Temucuicui y criticando al jefe de gobierno por el problema con el rey de España durante el cambio de mando.

Sin embargo, al final del programa, Maldonado lanzó sus dardos en contra del ex mandatario.

“Por eso yo nunca voy a dejar de decir que todo lo que estamos pasando hoy día, todo, se lo debemos al traidor más grande de la historia, Sebastián Piñera”, reflexionó Maldonado.

“No me cabe duda que la historia lo va a juzgar como el cobarde más grande”, aseguró, agregando que el ex presidente ya era juzgado así.

Luego atacó a la UDI y RN, diciendo que los partidos políticos deberían terminarse. “Son dos partidos que no sirvieron para nada”, señaló.

“Hay que levantar un líder, yo no me ofrezco como líder porque sería muy terrible. Haría 4 cárceles al tiro, pa’ afuera, no dejaría ninguna en Santiago, limpiaría todo”, cerró.

