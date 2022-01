Hasta el Hospital de Carabineros llegó esta mañana el Vicepresidente de la República, Rodrigo Delgado; el General Director (s) de Carabineros, Esteban Díaz; y los Subsecretarios de Interior y de Prevención del Delito, Juan Francisco Galli y María José Gómez, para visitar al funcionario de Carabineros, sargento 2do. Alfredo Espinoza, quien resultó herido tras la agresión registrada en Iquique.

El hecho se registró la tarde del martes en el sector de Cavancha, mientras que ayer el Juzgado de Garantía de Iquique ordenó prisión preventiva para los cuatro ciudadanos venezolanos involucrados. En tanto, desde el Gobierno han señalado que se ordenará su expulsión.

Al término de la visita, el Vicepresidente sostuvo que “nosotros como Gobierno repudiamos el ataque a Carabineros, pero siempre hemos repudiado el uso de la violencia (…) Nunca la violencia puede ser una forma de resolver un conflicto. Lo hemos dicho cuando nos preguntan por Macrozona Sur, por situaciones acá en la Región Metropolitana y, por supuesto, en este caso también”, complementó.

Delgado reiteró la postura del Gobierno frente a los agresores, quienes están de manera ilegal en el país. “Para nosotros, cualquier persona que ingrese de manera clandestina es sujeto de expulsión, y es así como ya están firmadas las cuatro resoluciones de expulsión de estas personas, lo que se hizo antes del control de detención y antes de saber que quedarían en prisión preventiva”.

De esta manera, la autoridad explicó que el Gobierno respetará el plazo de 90 días que el tribunal fijó para la investigación, “pero si estas personas no llegan a condena y quedan en libertad, serán expulsadas inmediatamente del país. Si son condenadas, tendrán que cumplir la condena o parte de ella a través de una conmutación de pena, pero estas personas, en libertad o en Chile no se quedan”.

“Eso es una señal muy potente para quienes están ingresando a Chile, para que lo piensen dos veces al entrar por pasos clandestinos y, en segundo lugar, si van a ingresar por pasos clandestinos, a nuestros Carabineros no se les toca, se les respeta”, afirmó.

Sobre el estado de salud del funcionario, Delgado explicó que “está de buen ánimo, está obviamente preocupado por su familia e hijos pequeños, que muchas veces tienen que exponerse a este tipo de situaciones. Lo ha pasado muy mal, pero también está muy tranquilo porque la institución ha respondido a la altura y los mejores especialistas están acompañándolo”.

Descarta estado de excepción en Tarapacá

El Vicepresidente también abordó el recrudecimiento de la crisis migratoria y el aumento de violencia en Tarapacá, sin embargo dio a entender que no se contempla decretar estado de excepción en la región.

“Las razones para fundamentar un estado de excepción son muy distintas a lo que ocurre, por ejemplo, en la Macrozona Sur”, afirmó. En ese sentido, destacó que en Tarapacá “se han reforzado los patrullajes, de hecho ayer y anoche se hizo una cantidad importante de recorridos por la ciudad de Iquique, de controles preventivos, de detenidos, decomisos”.

En esa línea, la autoridad indicó que ha solicitado a Carabineros, PDI, y a La Armada -a través del Ministerio de Defensa- de que puedan reforzar intensamente los patrullajes en la zona.

Con todo, destacó la labor que han hecho hasta ahora las policías, “aquí no es que no se ha hecho nada, esto no es blanco o negro. En los últimos meses, ambas policías han decomisado más de mil toneladas de droga en la región de Tarapacá; se han detenido cerca de 60 bandas criminales. Justamente desde que tomamos nota del aumento de la violencia, de la delincuencia y asesinatos en la región. No estamos impávidos al respecto”, zanjó.

