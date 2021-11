Pese a que cotizaba a la baja esta mañana, el dólar cerró sin variación, en línea con el comportamiento del billete verde en el plano internacional tras los anuncios de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Con esto, la divisa norteamericana culminó su sesión estable, en puntas de $815 vendedor y $814,70 comprador.

De acuerdo a Ángel Rubilar, Analista de Libertex, “esto responde al movimiento de mercado generado en el ámbito internacional, luego de los anuncios realizados por la Fed, lo que no fue sorpresa, ya que los inversionistas no esperaban grandes novedades y se confirmó que, a partir de noviembre, se comienzan a comprar 15.000 bonos menos (compra que correspondía a inyección de capital por parte del Banco Central para amortiguar el efecto covid) y que de momento no habrá variaciones en las tasas de interés”.

“Debido a lo anterior, y como reacción inicial, los rendimientos de los bonos del Tesoro perdieron terreno y las bolsas subieron, incluso tocando máximos como el Nasdaq (que se ha visto favorecido por los buenos resultados empresariales reportados)”, agregó.

Mientras que en el plano local, comentó que “el Banco Central manifestó su preocupación por un posible cuarto retiro del 10% de las AFP, ya que una inyección de aproximadamente $17 mil millones, golpearía a nuestra economía, lo que se suma a la incertidumbre en el tema socio político, que tiene a la mayoría de los inversionistas buscando activos en dólar y capitales extranjeros, con lo que estamos viendo una fuga de capitales de inversión, que no se veía desde la crisis subprime”.

Por todo lo anterior, concluyó que “en este escenario es poco probable que veamos un dólar acercándose a $800 y más probable rompiendo la barrera de los $816 para buscar niveles más altos para fin de año”.

/psg