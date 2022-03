Reino Unido se está quedando sin fantasmas debido a la cantidad de espíritus envejecidos que pasan al “otro lado”, asegura un destacado experto en fenómenos paranormales. El Dr. Paul Lee reconoce que la herencia espectral del Reino Unido está en un profundo declive porque muchos fantasmas están inactivos o se han ido.

La desaparición de los fantasmas

Pero no pienses que el Dr. Lee es un experto en lo paranormal común, tiene un doctorado en Física Nuclear de la Universidad de York, sin embargo, es más conocido como un cazador de fantasmas profesional nacido en Halloween que dice que ha buscado espíritus desde que era joven. En su sitio web, tiene un enlace a su aplicación “UK Ghost Excursion Map” que tiene información sobre muchos de los miles de lugares embrujados en el Reino Unido. Esa aplicación ayudó al Dr. Lee en su investigación sobre la disminución de la población de fantasmas y el periódico británico Daily Star revela una de sus teorías de por qué está sucediendo.

“Desde enero de 2020 me he estado comunicando con todos los lugares supuestamente embrujados en mi aplicación y he preguntado si los residentes, propietarios o el personal han experimentado alguna actividad inexplicable”, explicó el Dr. Lee.

Hasta ahora el físico ha recibido casi 800 respuestas e incluso algunos lugares supuestamente muy embrujados como el castillo de Conisbrough en Yorkshire del Sur, el Ettington Park Hotel en Stratford, que se dice que es uno de los hoteles más embrujados del Reino Unido, y Fortnum & Mason en Piccadilly. Y lo más sorprendente de todo es que no han experimentado nada en los últimos años.

“Pero parece que muchos fantasmas famosos están inactivos o se han desvanecido o han seguido adelante”, continúa explicando el Dr. Lee. “Podría ser que un espíritu tuviera una fuente natural de energía para empezar, que se ha reducido con el tiempo, dejándolos sin las reservas para manifestarse más. Puede ser que los fantasmas se puedan recargar. A veces escuchas historias de fantasmas que vuelven a aparecer repentinamente después de muchos años de ausencia.”

Sin embargo, en su sitio web y en una entrevista con el periódico local Lynn News, el Dr. Lee recurre a su lado científico en busca de una teoría alternativa. Señala que muchas cacerías de fantasmas comerciales dependen de equipos que podrían estar defectuosos: los orbes a menudo son problemas con la iluminación o las cámaras, las “voces incorpóreas” pueden ser el resultado de esfuerzos extraordinarios para amplificar los ruidos débiles que los distorsionan en lo que los cazadores de fantasmas quieren escuchar.

“¿Y por qué los fantasmas recurrirían a métodos de comunicación tan difíciles si estuvieran desesperados por comunicarse?”, enfatiza el Dr. Lee.

Finalmente, señala lo que él llama el “efecto más embrujado”. A medida que los programas paranormales como “Most Haunted” se hicieron populares, se necesitaron más fantasmas, lugares embrujados, cazadores, aspirantes a cazadores, nuevos equipos, situaciones aterradoras para alimentar a la bestia de la televisión.

Como resultado, el número de lugares fantasmas y embrujados pareció aumentar. Sin embargo, después de que los equipos de televisión se fueron diluyendo, los sonidos, orbes y otros supuestos avistamientos se fueron con ellos, lo que resultó en que muchos sitios no reportaran fantasmas para la encuesta de Lee.

Cuando los verdaderos investigadores paranormales vayan a “cazar”, ¿verán un aumento en los avistamientos sobrenaturales? El Dr. Lee espera que el interés televisivo finalmente desaparezca y los verdaderos fantasmas regresen. Si los programas de televisión de cazafantasmas mueren, ¿volverán sus fantasmas para atormentarnos? Es una posibilidad.

¿Están desapareciendo los fantasmas?

