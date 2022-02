El diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Francisco Undurraga (Evópoli) se refirió a la tramitación del proyecto que busca otorgar un indulto a personas imputadas por delitos en el marco del estallido social de octubre de 2019.

La iniciativa fue despachada desde la Comisión de Constitución del Senado y pasó a sala, por lo que será votada en la Cámara Alta luego del receso legislativo de febrero.

En este contexto, en conversación con Tele13 Radio, Undurraga criticó la iniciativa y defendió su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la norma.

Al respecto, señaló que “este es un proyecto que no solo le hace daño a un sector geográfico de la población que se vio afectado en el orden público, sino que también se ve dañada la democracia”.

Consultado sobre el llamado que realizó el Presidente electo, Gabriel Boric, a aprobar el proyecto por parte del Senado, Undurraga señaló que “existe el instrumento, a partir del 11 de marzo a las 12:30 del día, el primer acto que puede hacer el Presidente electo es un indulto. ¿Por qué tiene que traspasarle la responsabilidad a otro poder el Estado?”.

“Si él está tan convencido, que firme el indulto y que asuma las consecuencias que tiene eso. Yo no estoy amenazando a nadie, creo que es lo más normal del mundo”, añadió el parlamentario.

Consultado sobre su visión de fondo de un indulto para las personas, el diputado sostuvo que “¿todos creemos que (el estallido social) duró un año y medio? ¿Desde el 18 de octubre a diciembre de 2020? ¿No será un poco laxo el tiempo que no pretendemos juzgar?”.

Sobre si una eventual acotación del periodo de indulto le haría cambiar su postura, afirmó que “habría que estudiarlo al menos, responsablemente. Yo estoy convencido que esto yo no lo voy a votar a favor. No lo voy a votar a favor porque me parece que es asimétrico y que es premiar a la gente que destruyó”.

