El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, sostuvo que una vez que se zanje el futuro de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en el Congreso, se anunciarán los nombramientos pendientes en el Banco Central, luego que el consejero y presidente de la entidad, Mario Marcel, renunciara para asumir como jefe de las finanzas públicas en el próximo gobierno.

“La nominación de Mario, que deja un puesto en el consejo, lo supimos hace muy pocos días, y ahora lo que nosotros estamos viendo es justamente reflexionando cuáles son los próximos pasos, en cuanto a consejeros, y al futuro presidente o presidenta. Pero hay que tomarse los tiempos para eso”, comentó el secretario de Estado, tras asistir a la cuenta pública de BancoEstado.

“Hoy el gran tema para los chilenos es la Pensión Garantizada Universal y una vez que despachemos eso, si eso ocurre, y empecemos los pagos, vamos a poder también preocuparnos de los otros temas”, añadió.

PGU

Sobre la PGU, que hoy será revisada por la Cámara de Diputados y Diputadas en su tercer trámite, Cerda dijo que “esperamos que esto se despache”.

“Obviamente esto depende de las votaciones que tengamos en el Congreso, y por eso, nosotros hoy día, antes de la votación, le pedimos a los diputados y diputadas que despachemos esto, porque hemos hecho un trabajo largo prelegislativo, con muchos de ellos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y creemos que este es el momento después de hacer todo ese trabajo, los chilenos esperan sus pagos, y creemos que han esperado mucho tiempo, han habido muchos proyectos de pensiones en esta administración y en otras, pero este es el momento de abrochar y darles estas buenas noticias y soluciones”.

No obstante, el titular de Hacienda advirtió que si este proyecto termina en una comisión mixta, los primeros pagos no podrían realizarse durante febrero. “Por eso esperamos que no termine en mixta, y que sea aprobada, por eso le pedimos ayuda a los diputadas y diputadas, su ayuda en esto, porque hay muchos chilenos expectantes y por lo tanto, tenemos que responderle”.

