El Sernac presentó una demanda colectiva en contra de la empresa Walmart, que entre otros negocios opera la cadena de supermarcados Lider, tras detectar incumplimientos que afectaron a los consumidores que adquirieron productos por internet, ya sea a través de su página web o Lider App.

“Entre los incumplimientos destacan los retardos o no entrega de los productos, cancelación unilateral de compras, falta de información respecto al stock de los productos, deficiente servicio de atención a clientes, graves incumplimientos relativos a la publicidad y plazos de entrega comprometidos, entre otros hallazgos”, señaló el Sernac.

Además, el organismo indicó que la empresa no devolvía en forma oportuna el dinero pagado por los consumidores tras anular las compras debido a la demora en los despachos de los productos.

El del Sernac, Lucas Del Villar, explicó que a través de esta demanda el organismo buscará que la justicia determine compensaciones justas y proporcionales al daño causado para todos los consumidores afectados por los incumplimientos de la empresa, además de solicitar las más altas multas por haber infringido la Ley.

“Los consumidores compraron productos porque realmente los necesitaban, ya sea para el teletrabajo o el estudio a distancia en el contexto de la pandemia, por lo que el daño fue más grave aún”, afirmó.

Del Villar agregó que es momento de que “las empresas se hagan cargo sin excusas y compensen a los consumidores por sus incumplimientos. El comercio electrónico se basa en la confianza de que el producto llegará en el plazo informado y según las características comprometidas, por lo que ese tipo de conductas, además de afectar a los consumidores, daña al mercado”.

Cambio en condiciones

El organismo señaló que en el caso de Walmart, la propia compañía modificó a mediados de año pasado sus términos y condiciones respecto del comercio electrónico, estableciendo un plazo expreso de 24 horas como máximo para que, en el caso de que no sea posible entregar los productos en la fecha seleccionada por el consumidor, el servicio de atención al cliente de Lider se comunicaría con el usuario para ofrecer una nueva fecha de entrega o dejar sin efecto la compra realizada.

Asimismo, en caso de que los consumidores optaran por la anulación de la compra, la empresa se obligó a reembolsar el dinero, tanto para tarjetas de débito o crédito, en un plazo máximo de 7 a 10 días hábiles, según el medio de compra utilizado (web o aplicación móvil).

“Pese a que la propia compañía estableció compromisos con los consumidores, no los cumplió, debido a que no entregó los productos en los plazos establecidos, no contactó a los afectados, realizó cancelaciones unilaterales de las compras realizadas por los consumidores y tampoco devolvió el dinero, afectando gravemente sus derechos, expectativas y patrimonio”, dijo Del Villar.

El Sernac recibió entre marzo del año pasado hasta agosto de 2021 un total de 19.218 reclamos de parte de los consumidores contra Walmart.

