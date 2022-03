Hasta el ex Congreso Nacional llegó esta mañana el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, tras solicitar una reunión “reservada” con la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros.

El encuentro duró casi una hora y el fin era acusar el recibo de los oficios que envió la mesa directiva del órgano constituyente al Parlamento, donde se solicita la reforma constitucional que permitiría un eventual plebiscito dirimente para las normas que no hayan sido aprobadas por el pleno, pero hayan logrado al menos el quórum de 3/5 , según lo que establece el reglamento.

Tras el encuentro, el senador Elizalde agradeció la disposición de la máxima autoridad de la Convención y del vicepresidente, y afirmó que “he venido a reiterar la voluntad del Senado de contribuir en todo lo necesario para que este proceso sea exitoso”.

“Nos han hecho una serie de peticiones respecto al proceso mismo, les he planteado que vamos a dar cuenta en sala de estas peticiones por si algún senador o senadora quisiera eventualmente presentar alguna moción al respecto. Nosotros somos un órgano colegiado y democrático, por tanto no puedo comprometer una decisión del Senado que no se ha resuelto democráticamente,”, contestó sobre los oficios enviados.

“Esta misma comunicación le fue enviada a la Cámara de Diputados, cualquier parlamentario puede presentar una moción que acoja estos puntos (…) y esta misma solicitud ha sido enviada a las autoridades del Poder Ejecutivo. Es un tema que tendrá que resolverse democráticamente”, agregó.

No obstante, antes de ingresar aseguró que el plebiscito dirimente “requiere de un amplio quórum, y yo no sé si todas las fuerzas políticas, especialmente los sectores de derecha, están disponibles a una alternativa de esa naturaleza”.

Sobre la posibilidad de una prórroga más allá del plazo establecido en la actual Constitución -que desde la mesa insisten en que no pedirán-, Elizalde sostuvo que “no hay ninguna petición al respecto”. Sin embargo, que “tenemos que garantizar el éxito de este proceso y si hay un requerimiento tenemos que tener toda nuestra voluntad, pero no ha habido una petición sobre la materia y es la Convención la que tiene que resolver”.

Según conocedores de la reunión, el asunto sobre la existencia del Senado que está debatiendo la Comisión de Sistema Político no se abordó, ni tampoco los planteamientos del informe de la Comisión de Venecia.

Previo al ingreso a la reunión, de hecho, el presidente de la Cámara Alta aseveró que “más que una lógica de defensa corporativa, lo que corresponde es un diálogo democrático para abordar la mejor regulación del sistema político. El mandato está radicado en la Convención, por lo que vamos a ser muy respetuosos de su autonomía”.

/psg