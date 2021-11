El senador de la DC, Francisco Huenchumilla, realizó este lunes un duro diagnóstico sobre el futuro de su partido, asegurando que hasta ahora la colectividad no ha realizado una reflexión sobre cómo abordar los desafíos del siglo XXI, advirtiendo que no han surgido ideas en su interior como para pensar en su sobrevivencia.

En entrevista con Tele13 Radio, el parlamentario señaló que “hace tiempo que la DC, por ser un partido viejo, tiene un desgaste natural (…) No nos hemos aggiornado con los tiempos que vienen. Esa es la reflexión que hago frente a lo que estamos viviendo”.

“Yo lo dije el otro día, algunos amigos que se fueron del partido podrían hacer una federación como en Alemania, porque con esa gente que se fue pensamos distintos, tenemos diferencias. Y por eso que estamos en esta situación”, añadió.

En esa línea, Huenchumilla manifestó que “yo espero que el 21 (de noviembre) podamos iniciar un proceso de modernización profunda del partido. Si eso no acontece, cada cual tomará las decisiones que corresponda”.

Consultado sobre si está pensando en renunciar a la colectividad, expresó que “yo siempre he dicho desde la época en que era intendente y me preguntaban por qué no me iba de la DC. Es difícil irse de una familia, pero cuando las cosas no se arreglan y siguen así, entonces uno dice que a lo mejor doy un paso al costado y que sigan los otros”.

En cuanto a si cree que la situación actual del partido es similar a la tensión que vivió en los ’70 con la candidatura de Radomiro Tomic, el legisladores recordó que “en esa época al interior de la DC había una discusión ideológica de alto nivel (…) Hoy el debate es cómo es administramos el poder”.

“El poder mata las ideologías y la gente se vuelve pragmática. Entonces, si tú no tienes ideas, entonces viene la decadencia de los partidos. Y eso es la muerte de los partidos”, añadió, junto con subrayar que hoy por hoy en la DC, “yo creo que nos quedamos sin ideas para el siglo XXI”.

