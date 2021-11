Estaba todo listo para que hoy arribara a Chile el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi. Así lo había anunciado su equipo de trabajo, señalando incluso que sería a eso del mediodía.

Pero anoche el panorama cambió. “El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, tenía planificado viajar hoy sábado 6 de noviembre, en el vuelo de las 17:50 hora chilena, para llegar al país este domingo 7, a las 12:40 horas. Sin embargo, uno de los resultados del examen de PCR salió inconcluso, razón por la cual no le permitieron abordar el avión y realizar normalmente su viaje”. Esa fue la excusa dada para justificar que no llegará.

Ante esto, se consultó a algunos expertos de qué significa que el “PCR salió inconcluso”. Y todos coinciden en algo, el término “inconcluso” no existe.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señala que “en Chile, los resultados PCR son: Positivos, Negativos o Indeterminados. Si los datos no son concluyentes puede deberse por cantidad y calidad de la muestra. En este caso, si la persona es asintomática debe repetir la muestra”.

Mientras que el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, considera que “no existe ese concepto (inconcluso). Es una mala traducción del inglés. Lo correcto es no concluyente, que significa que no es posible concluir si está positivo o negativo por falta de material genético. Debe repetirse el test”.

Opinión similar tiene el doctor Mario Calvo, pediatra e infectólogo además de investigador de la Universidad Austral de Chile, y quien es parte Comité Científico para la Estrategia Nacional de vacunas Covid 19 del Ministerio de Ciencias, “es ‘no concluyente’. Pero pienso que puede haber laboratorios que le informen de esa forma. ‘No concluyente’ significa que el PCR se hace con ciclos en que se llega a la positividad según la intensidad de la reacción. Cuando después de muchos ciclos no llega a ser positivo, ni claramente negativo se cataloga de esa forma”.

María Teresa Valenzuela, miembro del Consejo Asesor Covid del Ministerio de Salud, se suma. “Los términos son no concluyente o indeterminado, que se puede deber a que no proporciona datos concluyentes y por lo tanto se solicita una repetición de la muestra”.

El doctor Sebastián Ugarte, director de la UCI de la Clínica Indisa, señala que “un resultado ‘no concluyente’ o ‘indeterminado’ significa que la técnica utilizada no permite discernir de forma inequívoca entre un resultado positivo o negativo. Esto puede ocurrir por diversos motivos, una carga viral baja, una muestra insuficiente o por otras cuestiones técnicas más complejas. El término no debería ser inconcluso, que indicaría que no concluyó. (Lo inconcluso, por definición es algo que no finalizó ni llegó a su término). Quizás es un error de traducción del término en inglés idioma en el que la palabra ” ‘inconclusive’ tiene un doble significado de no concluyente y de no terminado”.

Otra fuente del Minsal aporta que “no debiera ser ‘inconcluso’, a menos que tenga alguna explicación Sui generis de algún laboratorio. Debiera ser indeterminado. Significa en simple, probablemente (si es correcto el informe), que no es negativo ni positivo. Puede ser que esté partiendo covid o terminando y tenga muy poco virus, o puede ser que la toma de muestra fue insuficiente, etc. Sugiero repetir, si es covid y esta partiendo, lo va a confirmar, si fue covid y se está terminando, será negativo y para efectos prácticos, ya no sería un problema”.

