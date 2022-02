La Fiscalía Nacional Económica (FNE) prohibió la adquisición del control de la Isapre Colmena Salud S.A. por parte de Nexus Chile SpA, sociedad controladora de la Isapre Nueva MasVida, tras concluir que la operación reduciría sustancialmente la competencia en el mercado.

De acuerdo al organismo persecutor, la operación se traduciría en mayores precios en los planes de salud de actuales o de nuevos afiliados y/o afectaría la calidad de dichos planes en términos del otorgamiento de una menor cobertura efectiva o en la calidad de servicio que brinda la Isapre, sin que las partes hayan ofrecido medidas de mitigación capaces de compensar los riesgos derivados de la transacción.

Al término de su investigación, la FNE concluyó que la empresa resultante de la operación podría aumentar en hasta poco más de $33 mil anuales los precios de los planes de salud para nuevos afiliados y que los planes de los actuales clientes de ambas Isapres podrían subir hasta casi $ 28 mil al año.

“Este incremento tendría, además, un efecto sinérgico o acumulativo, ya que los nuevos afiliados no solo pagarían un precio mayor al afiliarse a la Isapre resultante de la concentración, sino que después también pagarían más al readecuarse periódicamente los planes que ya hubiesen contratado, las que podrían incluso exceder la adecuación anual de precios base que la actual regulación permite a las Isapres, implementándose ajustes por diversas vías alternativas”, indicó la FNE en un comunicado.

La Fiscalía también observó que, incluso sin subir los precios, como resultado de la operación se podrían producir efectos similares a través del deterioro tanto de las condiciones o prestaciones ofrecidas en los planes de la isapre como de los diferentes servicios no estipulados en el plan.

Durante la investigación, la FNE detectó, además, que los afiliados a planes grupales no médicos de Nueva MasVida, es decir, a planes colectivos distintos de los destinados a médicos cirujanos, también podrían experimentar los riesgos descritos o estar expuestos al cierre de sus planes.

“El análisis concluyó también que la concentración de ambas Isapres facilitaría que la entidad fusionada se coordine con sus competidores en el mercado de Isapres abiertas, en atributos como el precio base o coberturas de los planes de salud, o en la magnitud de las adecuaciones, ya sea de precio base o GES (Garantías Explícitas en Salud)”, indicó la entidad.

El fiscal económico, Ricardo Riesco, comentó que “por mandato legal expreso, la FNE no puede aprobar operaciones de concentración que reduzcan sustancialmente la competencia y que impliquen riesgos relevantes para los consumidores, como mayores precios o reducciones en la calidad de sus planes de salud. El aseguramiento de salud es un servicio de primera necesidad para quienes optan por el sistema privado y también es especialmente sensible, porque implica una extracción mensual de ingresos mediante la cotización obligatoria de salud”.

FNE desestima medidas de mitigación de compañías

Como contrapartida a los riesgos detectados, Colmena y Nexus plantearon a la FNE que la operación conllevaría eficiencias, como reducciones de costos, que podrían contrapesar los incentivos a aumentar los precios de los planes o a disminuir su calidad.

Sin embargo, la FNE desestimó ese argumento, pues consideró que los menores costos que mencionan las partes no son verificables, no se generarían producto de la operación y no podrían compensar el poder de mercado que la operación genera para las empresas involucradas en la concentración.

Ante los riesgos detectados, la Fiscalía explicó a las partes que, de acuerdo a sus lineamientos y a la experiencia internacional analizada sobre casos de fusiones de aseguradoras de salud, la manera adecuada de mitigarlos es mediante una medida de desinversión. Sin embargo, Colmena y Nexus optaron por medidas de diversa naturaleza, relacionadas con algunos compromisos que regularían sus precios o la calidad de los planes.

La institución añadió que estos remedios fueron descartados por la Fiscalía, que consideró que no son efectivos para mitigar los riesgos, debido a que no los abordan íntegramente, a que su diseño podría ser aprovechado por la isapre resultante para igualmente subir los precios o disminuir la calidad de los planes y a que, además, no reestablecerían la competencia que se perdería producto de la fusión.

Dentro de su análisis, la FNE evaluó también el impacto que podría tener el reciente anuncio de entrada al mercado de la Isapre Esencial, filial de la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia, entidad que también controla distintas clínicas prestadoras de servicios de salud, como la Clínica Alemana.

Al respecto, la FNE concluyó que el eventual ingreso de este nuevo actor no reduciría sustancialmente los riesgos derivados de la operación, ya que la entrada no podría ser considerada como suficiente ni oportuna para competirles a las partes una vez materializada la fusión.

Quiénes son las partes involucradas?

Nexus Chile SpA es un fondo de inversión asociado al grupo norteamericano Nexus Chile Health LLC, que participa principalmente en el mercado de isapres abiertas, a través de Isapre Nueva MasVida S.A., y en menor medida en el mercado de servicios de gestión de información, por medio de Nexus Intelligence SpA.

Colmena Salud S.A., participa en los mercados de isapres abiertas, a través de Colmena Golden Cross S.A. (Isapre Colmena), de comercialización de seguros de vida por medio de Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A., y de provisión de prestaciones ambulatorias y programadas de salud ofrecidas en el sector oriente de la Región Metropolitana a través de Servicios Médicos Dial S.A. (Medicien).

