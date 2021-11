El lunes por la noche se realizó el último debate presidencial, ad portas de las elecciones de este domingo 21 de noviembre.

El encuentro organizado por Anatel, contó con la presencia de seis de los siete aspirantes a La Moneda: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Eduardo Artés (Unión Patriótica).

El candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, había solicitado participar de manera telemática, ya que está a la espera de un nuevo examen PCR en Estados Unidos, luego de que anunciara que dio positivo. Sin embargo, su petición fue rechazada.

Tras el debate, el abanderado del Partido Republicano, quien lideraba las encuestas presidenciales, recibió críticas sobre su desempeño luego de protagonizar algunos traspiés en vivo. Uno de ellos fue el desconocimiento en una propuesta en su programa de gobierno, en el cual plantea la aprobación de termoeléctricas. Ante la situación, el líder republicano respondió: “Si lo dice en mi programa, lo rechazo. No vamos a hacer ninguna. Yo no quiero abrir ninguna termoeléctrica”.

Bajo ese contexto, esta mañana, en conversación con Radio Universo, Sichel fue consultado sobre su participación y la de su contendor en el encuentro. Esto, a propósito, además, de los descuelgues que se habían dado a conocer hace unas semanas en Chile Podemos Más, en desmedro del exministro de Desarrollo Social como candidato y en apoyo a Kast.

Al respecto, el abanderado de la coalición oficialista aseguró que sintió a Kast “muy ofuscado” y destacó su propia participación: “Pucha que lo hice bien en el debate, parece. El mejor test para saber cómo lo hiciste en un debate es cuando te empiezan a escribir en WhatsApp los que estaban bien lejos y ahora están bien cerca. (…) Me llegaron muchas felicitaciones inesperadas”.

Y ante la incógnita de quiénes fueron los autores de aquellos mensajes, respondió que fue “gente de la UDI”. “Parece ser que algunos tienen encuestitis. Vamos a ver qué pasa ahora después del debate. Ya lo vi ayer, para ser bien honesto, en mi WhatsApp. Vi que algunos que estaban vitrineando para otro lado volvieron rapiditamente a vitrinear para acá”, añadió.

Sobre el desempeño de Kast, Sichel enfatizó en que “él tiene una forma que le ha funcionado a veces, de ser agresivo con quien debate”, pero que “ayer se pasó de giro”. “Le pasó conmigo, con Gabriel Boric, con una periodista (Macarena Pizarro). (…) Cuando uno está en un debate programático, pero extrapola esta idea de desautorizar o desacreditar a la persona contra la que debates nunca es bueno”.

“Tengo la sensación que no se sabía su propio programa. (…) También me sorprendió cómo decía que no decía cosas de su programa y que todos sabíamos que decían. (…) Era como un debate en torno a desmentir lo que decía su programa, que en realidad sí lo dice”, agregó el aspirante de Chile Podemos Más, y concluyó diciendo que “su programa es su gran debilidad”.

