El senador Francisco Huenchumilla fustigó el inicio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y advirtió que están “haciendo todo lo posible” para que la DC se “transforme en oposición”.

En conversación con El Mercurio, el legislador indicó que “a los ministros de La Moneda les corresponde manejar diálogo, relaciones humanas, responder teléfonos y el Gobierno está en deuda”.

“Lo digo como parlamentario que no soy de Gobierno, pero tengo la mejor disposición a colaborar con los cambios que promete esta nueva administración”, recalcó el senador.

“Yo trabajé y voté por el Presidente Boric. No soy opositor, tampoco formo parte del Ejecutivo. Me considero senador independiente dispuesto a colaborar, pero el Gobierno está haciendo todo lo posible para que nos transformemos en oposición, a 16 días de llegar a La Moneda”, alertó Huenchumilla.

“COMETE EL MISMO ERROR QUE LE CRITICARON A PIÑERA”

Respecto a la urgencia que puso el Gobierno al proyecto de indulto a los presos del estallido, Huenchumilla señaló que “tiene derecho a poner urgencia y los parlamentarios a votar y no eludir su responsabilidad”.

“He sido partidario de este proyecto, estoy disponible para alegarlo en la Sala y votarlo favorablemente. Ha sido lamentable lo que pasó entre los parlamentarios oficialistas y su propio Gobierno”, aseguró.

Sin embargo, respecto a un eventual proyecto de quinto retiro de fondo de pensiones, el senador enfatizó que es “otra demostración del déficit político del Gobierno. Son sus propios parlamentarios los que están impulsando el retiro y poniendo a su Gobierno en una situación difícil. Si en los primeros 10 días no puede manejar a su propia coalición, comete el mismo error que criticó al Presidente Piñera”.

¿CÓMO SUPERAR EL DÉFICIT POLÍTICO?

Huechumilla recalcó que “tal vez esta nueva generación de políticos no logra entender que en política no se inventa nada, que la vida y la política no están hechas de puros nietos, padres o abuelos”.

“Hay que combinar la sabiduría y experiencia de los viejos con el ímpetu y fuerza de los jóvenes. Tal vez es el error: pensaron que podían construir Chile de cero y la vida no es así”, sostuvo el senador.

VISITA A TEMUCUICUI DE SICHES: “HUBO UN ERROR DE SU EQUIPO”

El legislador, además, abordó la primera aproximación de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la Región de La Araucanía, y aseguró que su intento de visita a Temucuicui fue “un error de su equipo”.

“No se preparó bien la visita de la ministra; esta no es cualquier región, hay muchos actores. No se puede exponer a la ministra que recién asume, una figura nueva y ascendente en la política nacional a un bochorno así”, fustigó.

“Hubo un error de su equipo y de la ministra, al punto que han pasado 10 días y el Gobierno no nos dice qué va a hacer. El diálogo es un método de trabajo, no una solución a los problemas de los habitantes de La Araucanía. Debe haber respuesta a las tierras agrícolas y forestales; a las víctimas que han sufrido atentados y daños; al rol de Carabineros en los servicios de inteligencia, a la violencia, al crimen organizado”, cerró.

/psg