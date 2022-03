El convencional Fuad Chahín anunció este viernes que suspenderá “indefinidamente” su participación en la comisión de sistema político de la Convención, realizando duras críticas al trabajo de la misma.

“He tomado la decisión de suspender indefinidamente mi participación en esta mesa de conversaciones, toda vez que tengo una discrepancia de fondo profunda respecto del modelo de sistema político que se quiere presentar nuevamente al pleno”, afirmó el convencional.

A su juicio, “parece que no hay conciencia del mazazo que le dio el pleno al primer informe y si quiere insistir sobre la misma fórmula, con una atribución más por acá, con un pequeño y leve aumento del quórum de insistencia por otro lado, pero básicamente el mismo engendro, algo que que básicamente no va a funcionar”.

Y agregó que se propone “un engendro que no funciona, que no tiene ninguna posibilidad, a mi juicio, de mejorar nuestra calidad de la democracia, todo lo contrario. Yo creo que el conjunto de medidas que está proponiendo esta comisión, pero también otras comisiones, están socavando la democracia y están hiriendo de muerte la democracia”.

Con ello, acusó que “cualquier caudillo populista va a poder hacerse del Estado y del país, capturar el Congreso. Sin un contrapeso fuerte del Poder Judicial y del TC, sin partidos fuertes, lo que vamos a tener en poca tiempo es el fin de la democracia (…) Ese es el manual de todas las dictaduras que hoy conocemos, es el manual de Nicaragua, de Venezuela, y yo no quiero que ese manual se aplique”.

“Yo al menos no voy a ser cómplice de eso, ni pasivo, ni activo y por eso es que tomé la decisión de suspender mi participación indefinidamente en esas conversaciones, porque lejos de avanzar a un modelo que funcione estructuralmente, bien diseñado, se sigue insistiendo en esta propuesta”, sostuvo.

Finalmente, recalcó que la propuesta “se debió corregir sustantivamente, y no hay ánimo para eso, no hay voluntad para eso y yo lo lamento, porque ese bloqueo viene de los partidos de la coalición de gobierno”, añadiendo que no escuchan a lo que quiere el Presidente Gabriel Boric.

