Durante las últimas semanas, el convencional UDI y ex comandante en jede de la Armada, Jorge Arancibia, ha estado en el centro del debate por su presencia en la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, dado sus nexos con la dictadura, periodo en el que fue edecán de Augusto Pinochet.

“Su presencia es inaceptable”, mencionó en su momento la convencional de RD, Giovanna Roa y “esto es una provocación”, también sostuvo la convencional comunista Carolina Videla. Pero eso, solo han sido algunas de las declaraciones de los miembros que rechazan su participación en aquella instancia. A lo que se suma un “veto político” por parte de la mayoría de los convencionales que integran la comisión, el día viernes, a través del cual decidieron dejar fuera de las audiencias públicas a Arancibia.

Ante eso, el ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos, dijo que “el tema de fondo es que todos los que están allí, es porque fueron elegidos. Sus pares no pueden decirle ‘usted no tiene derecho a estar presente en tal o cual reunión'”, porque eso, según explicó el ex jefe de Estado, “no es propio de un sistema democrático, así de simple”.

“Con ese criterio, usted se dará cuenta, que sería imposible entonces que funcione el parlamento de Chile. Creo que ahí se están introduciendo elementos, y yo confío que eso pueda remediarse por un plenario, que todos digan si están de acuerdo o no con aquello”, agregó en entrevista con Mesa Central.

Consultado sobre el concepto que atañen a Arancibia de ser “negacionista”, dijo: “¿Qué es ser negacionista? ¿Negacionista es negar o justificar los crímenes de Hitler? Eso no significa que usted puede tener distintas opiniones sobre Hitler, pero si sus opiniones sobre Hitler son distintas a la mía, ¿usted no tiene derecho a opinar y yo sí?”.

“La democracia sigue siendo democracia. No es problema quién fue Arancibia. A nadie le puede gustar decir que porque está ahí tiene un derecho distinto al que también tiene la misma calidad que usted, porque todos son constituyentes”, añadió y sostuvo que “yo creo que esto se resuelve por una decisión global de la asamblea y no por un grupo que está en una comisión”.

Pero esta situación no solo se ha quedado en declaraciones y rechazos. Tras la decisión de los miembros de dejar a Arancibia fuera de audiencias públicas, Vamos por Chile, la lista en la que ingresó el ex almirante al órgano, no descartó presentar una acción judicial e incluso recurrir a instancias internacionales.

Por su parte, Arancibia, en conversación con El Mercurio, aseguró que no se retiraría y que, además, tomaría acciones legales: “Tengo la responsabilidad de representar a quienes confiaron en mí y me dieron su voto para integrar la convención y la comisión (…) Adoptaré las acciones legales y disciplinarias que permitan retomar el estado de derecho en los procesos constitucionales que estamos llevando adelante”, aseveró.

