Tras las elecciones de consejeros constitucionales, el foco ha estado puesto en el rol que tendrá el Partido Republicano y con ello el liderazgo de José Antonio Kast, quien ya se perfila como carta presidencial de la derecha.

La encuesta Cadem de esta semana, mostró que la buena imagen del líder republicano llegó a su nivel más alto desde 2018, con un 54%, mientras su intención de voto espontáneo registró un alza de siete puntos, alcanzando un 27%.

«José Antonio Kast ha adquirido otra envergadura, otro discurso mucho más correspondiente a la relevancia que tiene. Es muy distinto cuando tu representas una fuerza testimonial, que cuando eres parte protagónica», aseguró el analista político Pepe Auth, quien junto al ex ministro Jaime Bellolio analizaron en una nueva edición del podcast Política para Adultos de El Líbero, el proceso constitucional y el rol que jugará Kast y el Presidente Gabriel Boric.

En medio de las dudas que ha generado el rol que tomará republicanos con su mayoría en el órgano y si buscará o no acuerdos en el nuevo consejo constitucional, para Auth, tras las elecciones, «Kast terminó la fase de acumulación de fuerza y pasa a la fase de construcción de mayoría. Y eso significa otro despliegue».

Para Bellolio, «el rol más ordenado por parte de Republicanos ha funcionado».

Sin embargo el ex ministro advirtió que este nuevo rol tendrá sus dificultades, toda vez que «su propia base le va a preguntar por qué pudiendo escribir ciertas cosas, porque tienen ellos la llave para hacerlo, no las van a escribir en pos de que se apruebe una nueva Constitución en diciembre. Esa resolución es muy compleja para el Partido Republicano, para todos, digamos, pero para el Partido Republicano en particular porque ya no son solamente aquellos que interpelan, sino que además son responsables de lo que pasa allí».

«Si se aprueba una nueva Constitución, gana Boric y Kast»

Ambos panelistas concordaron, además, en que el éxito del proceso constitucional y de tener finalmente una nueva Constitución, dependerá paradojalmente del rol que jueguen Kast y el Presidente Gabriel Boric.

«Los protagonistas de noviembre de 2021 fueron naturalmente Boric y Kast, y yo creo que los protagonistas indispensables del acuerdo para que se apruebe una nueva Constitución son los mismos. Y si no participa alguno de ellos, no habrá nueva Constitución», sostuvo Auth.

Para Bellolio, en tanto, «lo curioso es que si se llega a aprobar una nueva Constitución va a ganar simultáneamente José Antonio Kast y el Presidente Boric».

«La ley corta de isapres tiene mucho de recuperación de popularidad»

Auth y Bellolio en tanto, también abordaron la polémica que se ha generado en los últimos días por la ley corta de isapres enviada por el Gobierno al Congreso, y con la que se busca dar respuesta a la sentencia de la Corte Suprema.

Desde sectores de la oposición e incluso en sectores del oficialismo han acusado que el Ejecutivo busca con esto ponerle una lápida al sistema de isapres, lo que llevó incluso a que en la jornada de ayer, en la comisión de Constitución del Senado, se aprobara un proyecto paralelo al del Ejecutivo para solucionar la deuda de las isapres.

El ex ministro de la UDI, aseguró que en el Gobierno «suponen que al echarse las isapres, van a seguir subsistiendo las clínicas y la atención y van a poder comprarlas con poder monopólico desde el Estado. Esa suposición, que está plasmada de alguna manera en el proyecto de ley, no da. Entonces cuando aparece en el Senado y le enmiendan esa plana, por supuesto que se ponen nerviosos».

Para Auth, en tanto, la idea de la ley enviada por el Gobierno al Congreso «tiene mucho de recuperación de popularidad y de iniciativa en el contexto post-electoral». Para el analista «el salvataje a las isapres es impopular y por lo tanto lo que hace el gobierno es trasladarle a la oposición el salvataje a las isapres. Y probablemente el gobierno termine cediendo, porque sabe que si se impusiera su tesis y su proyecto de ley corta, probablemente generaría una crisis, y no me refiero a la crisis de las isapres, me refiero a la crisis sanitaria».

