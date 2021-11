Además de rendir gastos ante el Servicio Electoral (Servel) por $137 millones, sólo para pagar a siete asesores de su campaña electoral vinculados a Comunes, la ex candidata a la gobernación por la Región Metropolitana, Karina Oliva, informó varios costos inverosímiles que complican su actual postulación al Senado.

La militante del Frente Amplio, según lo informado por ella misma al Servel, pagó abultados honorarios al think tank vinculado a Comunes, Fundación Chile Movilizado, y a su ex pareja y ex presidente de la tienda, Jorge Ramírez.

También se deben sumar asesorías tan costosas como las que contrató Sebastián Piñera para su última campaña presidencial y un “desayuno feminista”.

1) Costosas asesorías igualan a las de Piñera

La candidata del Frente Amplio al Senado, Karina Oliva, realizó pagos millonarios sólo comparables con los hechos por el Presidente Sebastián Piñera a sus asesores, durante la carrera por La Moneda de 2017.

Mientras el jefe de la campaña de Oliva, Martín Sepúlveda, recibió por cinco meses de campaña legal un sueldo estimado de $8 millones al mes ($40 en total), a la vocera de la candidatura de Piñera, Cecilia Pérez, se le pagó $4,5 millones mensuales ($18 millones en total).

2) Ex pareja cobró más de $16 millones

El ahora renunciado presidente de Comunes tras el escándalo, Jorge Ramírez, fue uno de los más beneficiados con la campaña a la gobernación de su ex pareja, con quien tiene una hija en común.

En total, recibió $16,2 millones tras trabajar codo a codo con Oliva. La cifra se divide en $15 millones por la primera vuelta y otros $1,2 millones por la segunda.

El ex timonel de Comunes preparó a Karina Oliva de cara a los debates y apariciones públicas. Su trabajo consistía en elaborar minutas con los contenidos que podrían ser consultados a la candidata.

3) Think tank de Comunes y los $120 millones

Otro gasto excesivamente alto dentro de la candidatura de Karina Oliva, fue el que se hizo por los servicios del think tank ligado al partido Comunes, Fundación Chile Movilizado, para una “asesoría y despliegue comunicacional a la Gobernación Regional Región Metropolitana” que costó $120 millones.

El monto considera dos facturas -por cobrar- de $30 millones cada una, las cuales fueron emitidas el 12 de mayo del 2021.

Los otros $60 millones que recibió el centro de estudios, fueron facturados en la rendición general del Partido Comunes, los cuales, también se vincularon a la candidatura de Karina Oliva.

4) Criteria Research facturó $128 millones

Otro insumo altamente costoso que consideró Karina Oliva para su candidatura, fue una serie de encuestas y estudios realizados por la consultora Criteria Research, desde donde emitieron facturas por un total de $128 millones.

Al respecto, el asesor mejor pagado de Oliva, Martín Miranda, explicó a Ciper Chile que trabajó directamente en diseñar una campaña especial en distintos territorios para la actual candidata al Senado y utilizó “las encuestas y focus realizados por Criteria”.

La consultora, en tanto, informó al mismo medio que el costo total se desglosa en dos servicios distintos. Uno de ellos, consiste en la entrega de estudios, análisis electoral y encuestas ($36,4 millones). El segundo, se basó en un estudio e inversión publicitaria digital en Facebook y otras plataformas ($92 millones).

5)El polémico desayuno feminista y otros eventos

Según lo informado por Karina Oliva en el Servicio Electoral, entre la primera y segunda vuelta se emitieron facturas por más de $78 millones desde la empresa Productora Sport Management del empresario Marcelo Riffo, para la realización de eventos como un “desayuno feminista”.

La primera factura confirma que se pagaron $28.560.000 por hacer realidad “hitos” dentro de la campaña como un “desayuno feminista y el cierre de campaña de primera vuelta”.

En los gastos rendidos respecto a la segunda vuelta de la elección de gobernadores, en tanto, volvió a aparecer la Productora Sport Management, quienes estuvieron a cargo de un evento con el “núcleo de militantes” que costó $50.000.000 millones, según la factura.

/psg