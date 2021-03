Más de 5 mil velas se encargarán de iluminar el lugar (sin luz artificial) y para no correr riesgo tuvo que realizarse un ensayo general que por suerte pasó todas las pruebas. Quizás la parte más difícil de este proyecto sea el hecho de cómo llamarlo ante el desfile permanente de live streamings que en tiempos de pandemia se desató. Los hubo de todas clases, realizados desde el sofá de la casa de algunos artistas; hasta en estadios vacíos con toda la producción de una gira normal. Llamarlo otro “live” más no sería lo correcto.

Después de esta primera prueba lo que Arjona generará es un RITUAL EN DIRECTO junto a más de 30 músicos que no podrá compararse con nada de lo que se haya hecho. La tarea no es fácil; se necesitó de hacer un ensayo general del concierto para asegurarse que las 5 mil velas que iluminarán el lugar podrán ser suficientes para fotografiar el evento y seguir minuciosamente todos los cuidados de sonido para no afectar el monumento. El resultado fue el esperado y todos están listos ya para la transmisión en vivo de este evento que tendrá lugar el 10 de Abril del 2021 a las 23.00. (hora de Chile).

“Hecho a la antigua” no deberá sumarse a los live streaming que la gente vio este último año. Será un evento con matices de intimidad y complicidad que lo harán único en este género.

Arjona tiene en claro que lograr: “el concierto que siempre soñó” no es una tarea sencilla, pero que tanto él como el resto de su equipo están más que preparados para superar las expectativas de los fanáticos que lo siguen hace tantos años.

“Desde este país, el concierto que siempre soñé y en la que nunca canté, desde la tierra donde nací”, afirmó el cantante cuando anunció su show.

RÉCORD EN VENTAS…

El pasado miércoles, a solo seis horas de que salieran a la venta las entradas para “Hecho a la Antigua”; Arjona batió récords en todos los países en los que anunció su show. Con más de 25 mil accesos vendidos; se espera que el concierto sea un encuentro multitudinario y global, pero a la vez, una experiencia íntima y única.

Las entradas están a la venta por la página web www.hechoalaantigua.com

