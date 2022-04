La ministra vocera de La Moneda Camila Vallejo confirmó que el Gobierno se querellará por el ataque incendiario ocurrido en Contulmo la noche del viernes. “La delegación va a presentar querellas por lo sucedido en Contulmo”, comunicó la secretaria de Estado en relación al ataque que dejó cerca de una decena de viviendas destruidas.

Según confirmó Emol con los gobiernos regionales de Biobío y La Araucanía, es la primera acción judicial que ingresa la administración Boric desde que asumió el 11 de marzo.

La titular de la Segegob además manifestó que “yo quiero simplemente recordar a aquellos que tienen memoria a corto plazo, esto es importante señalarlo: nosotros lamentamos el atentado que hubo en los inmuebles durante estos últimos días, pero tan solo en diciembre de 2021 hubo atentados con estado de excepción 31 inmuebles, y no se presentaron interpelaciones ni nada por el estilo”.

“Llevamos tres semanas, estamos trabajando intensamente, pero en tres semanas no vamos a resolver los problemas que hemos tenido durante décadas y no que no ha podido resolver ningún gobierno con anterioridad, ningún gobierno, aplicando las recetas que ya conocemos”, sostuvo.

En ese sentido envió un mensaje a la oposición diciendo que “en función de su experiencia, de sus fracasos, errores y aciertos, contribuyan y colaboren con este Gobierno para encontrar los mejores caminos de avance, porque hace bastante poco sus políticas y medidas no tuvieron buenos resultados”.

/psg