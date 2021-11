No se quiere poner en ese escenario porque todavía piensa que puede pasar a segunda vuelta. El abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, no quiere pensar que sea su principal contendor, José Antonio Kast, quien pase al balotaje. Sin embargo, en el sector ronda la pregunta sobre qué hará si es que eso es finalmente lo que ocurre este domingo.

En su círculo más íntimo transmiten que no han abordado el tema, pero que lo poco que ha dicho al respecto es que, si pasa Kast a segunda vuelta, no tienen contemplado ir a saludarlo de manera presencial y entregarle un respaldo inmediato, por lo que ese día, si ese fuese el escenario, no habría foto en conjunto. Eso sí, sí saludará, de manera protocolar, a los dos que pasen a una segunda vuelta.

Para Sichel, según quienes han conversado con él, los respaldos los tienen que dar los partidos de Chile Podemos Más. Además, agregan, que el exministro de Desarrollo Social sigue manteniendo diferencias profundas respecto al programa de gobierno de Kast, por lo que para él y su círculo más íntimo, agregan, no es tan fácil llegar y entregar un apoyo.

Esto, pese a que los partidos, sobre todo la UDI, pidieron un compromiso de respaldo para quien pase a segunda vuelta y ya todas las colectividades han dicho que, en caso de Kast sea quien esté en el balotaje, votarán por él si es que su adversario es Gabriel Boric (Apruebo Dignidad). Eso sí, esa presión bajó un poco luego del buen desempeño que tuvo Sichel en el debate del lunes, lo que generó que se reactivara la sensación de que “pueden ganar”.

Así, el rol que asuma Sichel si es que llega a perder se irá definiendo en los días próximos, no la misma noche del domingo. Ese día, cada una de las directivas de los cuatro partidos del bloque esperarán los resultados en sus respectivas sedes y, posteriormente, tienen contemplado -ya sea gane o pierda- ir a saludar a Sichel a su comando, ubicado en Las Condes, lugar en que estará el abanderado desde aproximadamente las 19.00 horas. Eso sí, en el caso del timonel de la UDI, Javier Macaya, él pasará previamente a estar con Sichel, luego irá a su colectividad y, posteriormente, piensa regresar al comando.

La puesta en escena de ese día, en todo caso, será muy distinta a la que tuvo en 2017 el entonces candidato Sebastián Piñera, quien esperó en masa en el hotel Crowne Plaza, junto a su círculo más íntimo y las directivas del bloque, los resultados electorales. Esta vez, Sichel apostará por algo más austero también por motivos de aforo debido a la pandemia del Covid-19.

En el oficialismo, de todas formas, reconocen que los ánimos no son los mismos que en ese año donde se daba por seguro a Piñera como ganador. En ese sentido, admiten que “hay menos entusiasmo”.

“Nosotros esperaremos el resultado a partir de las siete de la tarde en RN, ahí estarán congregados e invitados los miembros de la comisión política, las directivas del partido y también los expresidentes. Esperaremos los resultados en el partido”, dijo a La Tercera PM el presidente de RN, Francisco Chahuán, quien agregó que, una vez que estén los resultados, “vamos donde Sichel”.

El presidente del PRI, Rodrigo Caramori, en tanto, sostuvo que “vamos a estar, como ha sido en otras oportunidades, en nuestra oficina central en la RM. Hemos estado siempre en contacto, y durante ese día lo seguiremos haciendo, con nuestro candidato presidencial Sebastián Sichel y con su gente”.

Y agregó: “Esperamos que pueda pasar a la segunda vuelta. Si gana Sichel, vamos a estar gustosos de recibir a José Antonio Kast para poder trabajar en conjunto en lo que resta de este mes que viene para la segunda vuelta, y si es Kast el que pasa a segunda vuelta y no Sichel, vamos a acompañarlo. La verdad es algo que no hemos programado, pero ya sea el mismo domingo o el lunes estaremos a disposición de lo que el candidato diga en esa eventualidad”.

En los partidos creen que todo está muy líquido y que deberían haber conversaciones más formales durante ese día de las elecciones para ver los pasos a seguir. Además, recalcan que cada colectividad, sobre todo en el caso de RN y Evópoli, deben llamar a sus respectivos consejos generales para ver, en caso de que gane Kast, de qué manera le entregarán un respaldo.

¿Y Kast qué haría?

Si es que es Sichel quien pasa a la segunda vuelta, cosa que en el comando de Kast creen que es poco probable, en el equipo del líder de republicanos dicen que lo que haga ese domingo en la noche dependerá de cómo sean los resultados: Si Sichel pasa primero o segundo.

En el último escenario, según las mismas fuentes, es más probable que Kast -quien estará en su comando ubicado en Presidente Errázuriz-, lo vaya a saludar inmediatamente al comando tal cual lo hizo en 2017 con Piñera, quien pasó al balotaje con un poco más del 36% de los votos, por debajo de las expectativas que había en ese momento.

En todo caso, también que, por su estilo de personalidad, el ex UDI también iría a saludarlo si es que pasa en primer lugar.

Como sea, en el comando del líder de los republicanos dicen que si gana Kast, él espera que haya un apoyo de los partidos oficialistas, pero no necesariamente la misma noche, sino que durante la semana. Pero que, si alguno llegase a querer ir de forma inmediata, no se opondrían porque quieren mantener una buena relación con las colectividades y no tensionar. Por lo mismo, en caso de pasar a un balotaje, la idea es que Kast entregue un discurso apuntando a la unidad.

Piñera y ministros en La Moneda

El Presidente Piñera, por otro lado, ha seguido atento la evolución de la campaña presidencial. Se estima que el Mandatario asista a votar el domingo en la mañana y que por la tarde permanezca en La Moneda esperando los resultados. De hecho, convocó a todo el gabinete para ese día, a las 17.30, para seguir desde Palacio los comicios.

Durante estos días, el Jefe de Estado, sostienen en fuentes del oficialismo, ha estado en contacto con su exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, quien es vocera del comando de Sichel. A ella, dicen las mismas fuentes, le ha ido preguntando sobre cómo va la campaña.

Quienes han hablado con el Mandatario estos días dicen que ha transmitido que también le quedó la sensación de que Sichel logró repuntar algo en el debate tras el mal desempeño de Kast, no obstante, la opinión generalizada en La Moneda es que no saben si eso le bastará para pasar al balotaje.

Como sea, si el el escenario es que pase Kast a segunda vuelta, se espera que ese mismo día haya una especie de diálogo más formal con el comando y que ese lo podría dirigir el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio.

