“Hay que mirar el carnet de vez en cuando”. Con esa escueta declaración contestó esta mañana el expresidente Ricardo Lagos Escobar sobre la posibilidad de participar en el comité de expertos del nuevo proceso constituyente 2.0. Esta tarde, el ex Jefe de Estado nuevamente fue abordado sobre este tema, y expresó con mayor profundidad su postura sobre su eventual inclusión en la instancia.

“Tengo una norma como expresidente: si hay alguna circunstancia por la cual alguien quiere saber mi opinión, independiente de lo que sea políticamente y si creo que sirva lo que puedo decir, se lo voy a decir, de manera que, en ese sentido, cada una de las personas que me han sucedido, tanto la Presidenta Bachelet como el Presidente Piñera en su momento, me han llamado para solicitar opiniones y se las he dado, al igual que los ministros de Estado. Creo que ese es el rol de una persona que ha desempeñado un cargo de cierta importancia”, afirmó sobre su rol como expresidente en las diversas discusiones que se desarrollan a nivel país”, comenzó.

Al ser consultado sobre si estaría en una “primera línea” como experto en el proceso constituyente 2.0, indicó: “No, no, no, esas cosas se ven una vez que se producen, pero nadie puede dudar de mi disposición a colaborar de la mejor manera”.

Luego de ser requerido nuevamente sobre su posible participación en el comité, recalcó: “¿Quién es uno para descartar nada? (…) Lo que quiero decir con toda seriedad a esta edad y si uno puede, tiene memoria y sabe de algo, hacer reflexiones sobre eso. Ahora, cuál es la modalidad, las personas que tienen interés en saber que definan la modalidad”.