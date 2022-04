El gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, se refirió a los últimos hechos de violencia que han afectado al país, señalando que en el caso del Gobierno, “la realidad les ha demostrado que no hay mucho tiempo para el rodaje y que tendrán que ajustar sus ideas”.

En entrevista con Radio Universo, Orrego comentó que “previo al estallido habíamos tenido ya varios años en los cuales se comenzó a normalizar el tema de la violencia, casi en algunos sectores a darle un sentido medio épico. Entonces dependiendo de qué se trataba uno validaba la violencia o no”.

Según el gobernador, “hay que hacer una fuerza de tarea de altísimo nivel para ir detrás del mercado ilegal de armas”. Asimismo, indicó que “mientras no haya una altísima autoridad investida con todos los poderes, que ordene a los distintos actores y compartir información (…) Mejorar nombrar a alguien bien empoderado que se coordine directamente con el ministro y el subsecretario, pero que tenga también la capacidad de coordinar a las policías.

Es una vergüenza que no seamos capaces de compartir la información delictual”, añadiendo que a veces los delincuentes “se coordinan mejor que nuestras policías”. Respecto a la gestión del Gobierno en la materia, Orrego consideró que “ellos llegaron con una idea y la realidad les ha demostrado, uno, que no hay mucho tiempo para el rodaje y dos, que probablemente van a tener que ajustar sus ideas. Yo creo que lo que está pasando en la zona sur, por mucho que yo también soy una persona que creo en el diálogo, la importancia del diálogo político, el crimen organizado se enfrenta con la fuerza legítima de la democracia”.

“Ellos están partiendo, por supuesto que todavía no tienen un plan acabado, no tienen una política acabada, eso es evidente. Yo les doy el beneficio de la duda, pero lo que sí es evidente es que no tienen mucho tiempo”, sostuvo.

Además, puso como ejemplo una declaración de los 16 gobernadores del país condenando hechos de violencia del fin de semana en Contulmo, “y saliéramos antes que la delegada (presidencial del Biobío) de la zona, la capacidad de reacción de algunas autoridades está un poquito floja”.

Con ello, el gobernador de la RM planteó que “el que coexisten distintas miradas dentro de la actual coalición de gobierno, distintas miradas respecto del orden público y la seguridad, lo hay. Hay gente que le cuesta condenar la violencia en determinados hechos o circunstancias (…) si algunas autoridades no tienen eso claro, no solo pueden ocupar el cargo”.

