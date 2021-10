A través de un comunicado, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, criticó este viernes las declaraciones de su ex padrastro Saúl Iglesias, quien narró su visión de la infancia que tuvo el candidato cuando vivieron juntos, ante lo cual afirmó que éste “normaliza la violencia intrafamiliar”.

En entrevista con The Clinic, Iglesias negó algunas de las declaraciones que ha hecho el abanderado sobre su vida. Ante la pregunta sobre si no era efectivo que le hubiera levantado la mano a la madre del candidato, respondió: “No. Digamos que quizás alguna vez, claro. Pero no en el sentido de que yo le pasaba pegando”.

“Con dolor, rabia y profunda molestia, mi familia y yo tuvimos conocimiento de la entrevista (…) Una persona con antecedentes penales, que en la publicación normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono y maltrato a menores de edad, y que la abierta tergiversación y difusión inescrupulosa produce un daño irreparable a mi familia y a mis seres más queridos”, escribió en el texto difundido por Twitter y firmado por Sichel y su familia.

En ese contexto, indicó que “los candidatos presidenciales estamos expuestos al escrutinio público. Pero no las mujeres de su familia expuestas a la revictimización”.

Y agregó que “como familia, lamentamos profundamente este hecho, que daña a inocentes, porque revictimiza a quienes han sido vulnerados en sus derechos”.

“Como candidato estoy analizando las acciones legales para defender a mi familia, a quienes amo y he cuidado toda mi vida. Mi madre y mi hermana son lo más valioso que tengo y toda mi vida las he protegido”, sostuvo.

Sichel afirmó que “la publicación no es una información de interés público; es un ataque artero, falaz y personal a un candidato, y no lo voy a tolerar. No todo vale en política”.

