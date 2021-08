Ayer el gobierno anunció la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta noviembre (pagadero en diciembre) en medio de la discusión que hay en el Congreso respecto a un cuarto retiro de fondos previsionales.

Si bien, la medida fue valorada por los legisladores de Chile Vamos, desde donde se había pedido al Presidente Sebastián Piñera extender la ayuda, ésta no logró desactivar posibles apoyos de los parlamentarios oficialistas al proyecto de retiro del 10% que se comenzará a discutir hoy en la Cámara de Diputados.

Pero no es lo único, ya que ayer el mismo Mandatario advirtió que de aprobarse, podría acudir al TC para frenar el cuarto retiro. “Cada vez que yo vea que un grupo parlamentario o el Congreso no está respetando la Constitución, yo tengo la obligación de hacer que la Constitución se respete”, aseguró.

Justamente sobre este tema, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, aseguró en diálogo con Radio Infinita que si bien no han hecho “un conteo de votos”, ven buen ánimo en sectores moderados de la oposición para que la iniciativa no prospere.

“Yo esperaría que, en responsabilidad, para no dejar a 6 millones de personas sin fondos de pensiones, no se apruebe un cuarto retiro y más bien lo que se apruebe es la reforma a las pensiones”, aseguró el vocero de gobierno.

“No da lo mismo dejar a 6 millones de personas sin fondos de pensiones en un cuarto retiro. Si la lógica de esos retiros era que se necesitaba ayuda en cierto momento de la pandemia, como cuando fue el primero en junio del año pasado, cuando no teníamos la vacunación, donde no teníamos los datos que tenemos hoy de contagios, así como también de recuperación económica, bueno, esas mismas cosas hoy no se justifican”, agregó.

Sobre el posible apoyo de parlamentarios oficialistas al proyecto, Bellolio aseguró que “no hemos hecho un conteo de votos, pero lo que vemos es que hay un buen ambiente de los sectores moderados de oposición que se dan cuenta que un cuarto retiro lo que hace es dejar a una inmensa parte de aquellos que quiere jubilarse sin ningún fondo”.

Finalmente, consultado de dónde se obtienen los recursos para las ayudas a las familias, el vocero explicó que “es una mezcla entre mayor crecimiento, reasignaciones y también deudas, que es lo que ha hecho el propio ministerio en anteriores ocasiones. Ahí el plan específico lo presenta el Ministerio de Hacienda, pero hoy todavía tenemos esa capacidad, para ser súper francos estamos bastante en el límite y eso implica tener después un plan económico fiscal para los próximos años que converja en el déficit”.

