“Una nueva pluma suma a la gaviota”. Con esta frase, San Antonio Unido le dio la bienvenida a Jaime Valdés, quien desde este sábado militará en las filas del club lila. Tal como informó ADN Deportes, “Pajarito” concretó su llegada este sábado. “Quiero comentarles que estoy muy feliz de vestir y representar su camiseta“, señaló el volante de manera breve en la presentación.

En ello, el nuevo volante del cuadro porteño conversó con ADN Deportes, y confesó que su interés era volver a Macul: “tuve varias ofertas de la Primera División y de la Primera B, pero la idea desde hace algún tiempo era tratar de volver a Colo Colo, hice todo lo posible, pero no se dio. Me quedo tranquilo con haberlo intentando y la segunda opción siempre fue San Antonio por mi amistad con el presidente y con Esteban Paredes (dueño del club)”, esgrimió.

“Hubo algo, pero nunca fue nada concreto, esperé hasta el último, siempre de mi parte estuvo el interés volver, pero no se dio. Entiendo la situación del equipo, de la dirigencia, pero no era el mejor momento para poder volver, me quedé tranquilo con al menos haberlo intentando”, complementó Valdés sobre su frustrado regreso al Monumental.

Respecto a alguna opción de pensar en el retiro, Valdés confesó que no lo ha meditado: “la verdad es que no, porque hice un año muy bueno. La Serena me propuso renovar otro año, por lo que la decisión de retirarme no pasó por mi cabeza, tengo muchas ganas de seguir jugando, quiero competir. Es motivante venir a San Antonio por el ascenso a la Primera B“, dijo.

Al finalizar, comentó la salida de Mosa de Colo Colo: “me sorprendió lo de Aníbal porque él es tanto o más hincha del equipo que yo. Tuvo la suerte de estar, pero no le fue bien, las cosas no funcionaron y lamentablemente Colo Colo es muy grande como para que no hayan cambios. Las cosas en el último tiempo no fueron por el lado positivo”, sostuvo “pajarito”.

